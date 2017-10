Constanţa, felicitată pentru organizare

Constanța, felicitată pentru organizare

„Mă bucur foarte mult că s-a ținut competiția pe stadionul Cleopatra și sunt foarte mulțumit de jocul echipelor. Am fost jucător la rândul meu, și arbitru internațional, și felicit toate jucătoarele pentru că s-au dăruit, iar cine a fost mai bun a câștigat. Nicolae Tarcan, antrenorul naționalei, a trecut deja pe listă cine va fi selecționat pentru naționala de junioare la rugby”, a declarat președintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan.v v v„A fost o competiție super reușită, inedită, cu rugby în 7 feminin. Fiind partener oficial al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, ne bucură faptul că am putut sprijini chiar și financiar echipele participante, fiind puse la dispoziție cazarea și masa. Am reușit să oferim acestor fete deosebite, care reprezintă viitorul rugby-ului feminin românesc, condiții extraordinare, iar pentru asta, țin să-i mulțumesc domnului Chirondojan, pentru tot ceea ce ne-a oferit aici, și de asemenea felicit Ministerul și Inspectoratul Județean Constanța pentru implicare. Mi-a făcut plăcere să asist la această superbă competiție și promit că mă voi implica mult mai mult în tot ceea ce înseamnă competițiile școlare”, spune directorul național de dezvoltare Bogdan Cantor.v v v„Ne aflăm pentru prima dată la o competiție de rugby în 7 feminin. Competiția a fost superbă, din toate punctele de vedere. Organizarea, premierea și suportul din partea federației, cât și dăruirea tuturor echipelor au fost extraordinare. Ne bucurăm că nu au fost accidentări și sperăm ca pe viitor să participe opt echipe. Se va forma echipa de junioare în șapte feminin, iar din echipa noastră au fost selecționate două sportive”, explică antrenorul LPS Focșani, Romeo Păun.v v v„Sunt surprins plăcut de evoluția echipelor participante, mă refer în special la reprezentantele județelor Vrancea și Gorj, care au creat o surpriză extraordinară. Organizarea celor din Constanța a fost perfectă. Nu putem decât să fim mulțumiți de faptul că încă mai sunt orașe care consideră că sportul oferă acestei generații culoarele necesare pentru a face sport”, a declarat directorul adjunct național de dezvoltare, Ion Viorel.