Constanţa are trei jucători în echipa de Cupa Davis: Horia Tecău, Adrian Boitan şi Ştefan Paloşi

După mulţi ani, Constanţa are trei tenismeni în echipa de Cupa Davis a României: Horia Tecău, care a jucat alături de Andrei Pavel şi care, la 36 de ani, a devenit „veteranul” lotului tricolor, Adrian Boitan „mezinul” Ionuţ Paloşi (21 de ani).Reprezentativa României va înfrunta, luna aceasta, naţionala statului Peru, în barajul Grupei Mondiale I pentru calificările Cupei Davis. Programat în zilele de 27 şi 28 noiembrie, la Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, meciul are o miză foarte mare, echipa care va câştiga urmând a juca, anul viitor, în calificările Cupei Davis pentru un loc la turneul final, printre cele mai bune 16 naţionale din lume.Dată fiind importanţa acestei întâlniri, căpitanul nejucător Gabriel Trifu şi antrenorul Andrei Mlendea au decis să mizeze pentru partida cu Peru pe valoarea şi experiența lui Marius Copil (275 ATP la simplu şi 483 la dublu) şi Horia Tecău (18 ATP la dublu) şi pe entuziasmul tinerilor şi talentaţilor Nicolae Frunză (627 ATP la simplu şi 952 la dublu), Ştefan Paloşi (654 ATP la simplu şi 786 la dublu) şi Gabi Adrian Boitan (858 ATP la simplu şi 2.223 la dublu).Faţă de meciul cu Portugalia, din 18-19 septembrie, câştigat cu 3-1, în primul tur al Grupei Mondiale, Trifu şi Mlendea au renunţat la Filip Jianu şi Nicholas David Ionel.„Pentru echipa României, care a jucat trei finale de Cupa Davis în istoria sa, acesta este un moment foarte important, pentru că el marchează revenirea tricolorilor în elita tenisului mondial masculin la nivel de echipe naţionale”, au transmis reprezentanţii Federaţiei Române de Tenis.De partea cealaltă, Peru vine la Cluj cu Juan Pablo Varillas (127 ATP la simplu, 357 la dublu), Nicolas Alvarez (366 ATP la simplu, 435 la dublu), Conner Huertas del Pino (650 ATP la simplu şi 383 la dublu), Arklon Huertas del Pino (773 ATP la simplu, 939 la dublu) şi Sergio Galdos (1.209 ATP la simplu, 141 la dublu), căpitan-nejucător fiind Americo Venero.Meciurile vor avea loc în zilele de 27 noiembrie, de la ora 12.00, şi 28 noiembrie, de la ora 11.30, fiind transmise în direct la Digi Sport, Telekom Sport şi Look Sport.În actualul context epidemiologic, Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a stabilit ca toate evenimentele sportive să se desfăşoare fără spectatori.XXXGarbine Muguruza (28 de ani) a devenit prima jucătoare spaniolă care reuşeşte să câştige Turneul Campioanelor, competiţia de final de sezon din circuitul profesionist feminin de tenis, după ce a învins-o, în două seturi, scor 6-3, 7-5, pe estoniana Anett Kontaveit, în finala desfăşurată la Guadalajara (Mexic).Dublă campioană de Grand Slam (Roland Garros 2016 şi Wimbledon 2017), Garbine Muguruza şi-a trecut în palmares cu această ocazie al 10-lea titlu din carieră.Foto: Facebook / Federaţia Română de Tenis / Romania Davis Cup Team