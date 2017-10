"Constanţa are potenţial de a creşte judoka foarte buni"

Antrenorul Emir Acmola:

"Constanța are potențial de a crește judoka foarte buni"

Nu poți culege roade, dacă nu semeni! Așa spune o vorbă din popor, vorbă pe care sportivii o știu cel mai bine și pe care mulți antrenori o urmează. Aceasta este și criteriul după care antrenorul Emir Acmola se ghidează. În anul 2013, într-o sală din Agigea, pusă la dispoziție de primărie, antrenorul-judoka a strâns în jurul lui câțiva copii și i-a inițiat în tainele judo-ului.„La început nu au fost mulți, cam 20-30, dar cei care au venit au avut dorința de a învăța. Le-au trebuit câteva luni bune pentru a asimila baza în judo, pentru a învăța tehnici de luptă și procedee. Nu ne puteam prezenta deodată la competiții. În 2014, am început încet-încet să îi inițiem și în lumea competițională și nu mare ne-a fost mirarea când au reușit să câștige și câteva medalii”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Emir Acmola.Sportivii din Agigea au vârste cuprinse între 9 și 12 ani. Printre cei care s-au remarcat la competiții se numără: Maria Nistor, Ștefan Nistor, Albert Adam, Adelin Țipu, Eren Hașen, Omar Giantemir, Antonio Niță, Vlad Talpeș și Sebastian Șoimu.Judoka constănțeni se pregătesc acum de primul concurs al anului, care va avea loc în martie. Pentru o mai bună pregătire, sportivii au avut parte și de un cantonament, la început de an, la Gura Humorului. Întorși acasă, luptătorii fac între trei și cinci antrenamente pe săptămână.„Avem obiective mari pentru anul acesta. În primul rând, vrem să concurăm la multe competiții naționale și nu numai. Ținta noastră este și participarea la concursuri internaționale. Pe lângă premii și medalii, vrem să atragem cât mai mulți copii către judo. În Agigea, mai este o sală în construcție. Avem o foarte bună colaborare cu LPS, iar sportivii noștri se mai antrenează împreună. Vrem ca și Constanța să devină o pepinieră pentru loturile naționale. Orașul nostru are potențial de a crește judoka foarte buni, așa cum au fost și constănțenii Cristi Hașegan, Eugenia Vlad sau Nicoleta Basarăbeanu”, a mai adăugat antrenorul.