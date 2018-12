"Constanţa a devenit pepiniera loturilor naţionale ale României"

Președintele AJ de Lupte, Gigi Pambuca:

"Constanța a devenit pepiniera loturilor naționale ale României"

Încet-încet, ne apropiem de finalul de an și, așa cum se întâmplă în toate disciplinele sportive, și luptele constănțene se pregătesc să tragă linia, să facă bilanțul, să vadă ce a fost bine și ce anume mai e de corectat. Iar eroii de pe saltea vor fi premiați pentru performanțele din 2018.Conducerea Asociației Județene de Lupte Constanța lucrează de zor, în această perioadă, la întocmirea topului primilor 10 sportivi ai anului 2018. Cum mai toate grupările din județ au obținut rezultate meritorii în această stagiune, pentru realizarea clasamentului a fost nevoie de o analiză amănunțită, trei cluburi din județ - CS Farul, LPS „Nicolae Rotaru” Constanța și CS Poseidon Limanu-2 Mai - acaparând topul laureaților.Astfel, primele două locuri au fost ocupate, în ordine, de luptătorii Florin Tița și Răzvan Arnăutu, ambii de la CS Farul, pe ultima treaptă a podiumului urcând Cristina Roșioru, de la LPS. Pe locul 4 apare Nicolae Boantă (CS Farul), urmat de Ana Maria Predică (CS Poseidon Limanu-2 Mai), Amalia Rătunzeanu, Andrei Savu, Crina Pintilie, Constantin Păun (toți de la LPS) și Iulian Chelărescu (CS Farul).Festivitatea de premiere a celor mai buni luptători constănțeni ai anului 2018 va avea loc duminică, 23 decembrie, de la ora 13.30, la sala mică a Casei de Cultură din Constanța.v v v„Anul 2018 a fost unul foarte bun nu numai pentru luptele constănțene, ci și pentru luptele românești în general. S-au obținut rezultate la care nici nu visam acum 10 ani, s-au cucerit medalii la Campionatele Mondiale, la Campionatele Europene, iar recent, țara noastră a avut onoarea de a găzdui o ediție a unui Campionat Mondial. Și ne-am achitat de sarcini în cel mai bun mod cu putință!Pe plan local, remarc evoluția în bloc a sportivilor, de la toate cluburile din județ. La nivel de juniori, am devenit pepiniera loturilor naționale ale României, iar la nivel de seniori, foarte mulți dintre foștii noștri sportivi performează în competițiile naționale și internaționale. Sunt sportivi cu care ne mândrim, iar în spatele medaliilor sunt sute și mii de ore de muncă.De asemenea, țin să subliniez faptul că aici, la malul mării, avem un nucleu de tehnicieni foarte buni, oameni dedicați trup și suflet fenomenului. Fie că sunt din centrele de la Constanța, de la Mangalia, Medgidia, Limanu-2 Mai, 23 August sau, mai nou Cumpăna și Ovidiu, cu toții fac o treabă foarte bună și acest lucru este demonstrat de numărul impresionant de medalii cucerite anul acesta și de sportivii selecționați la loturile naționale”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele Asociației Județene de Lupte Constanța, Gigi Pambuca.v v v2018 a fost un an bun pentru luptele constănțene și din alt punct de vedere. Astfel, cu sprijinul președintelui Pambuca, membru al Biroului Federal al FR de Lupte, către litoral au fost direcționate nu numai competiții naționale, ci și echipament sportiv.„Având în spate medalia olimpică și podiumurile de la Mondiale, Federația Română de Lupte a devenit cea de-a doua structură de profil din România, ceea ce înseamnă că și bugetul este unul mai bun. În acest mod, când alte federații se duc spre amatorism, la lupte s-au putut face investiții. Iar Constanța a beneficiat de acest program, pe litoral fiind trimise trei saltele olimpice complet echipate, costul uneia singure fiind de circa 15.000 de euro. Ne dorim să avem la Constanța și o sală numai pentru lupte, sperăm să rezolvăm această problemă pe viitor”, a mai spus președintele Gigi Pambuca.