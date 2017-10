Consiliul Judeţean nu se bagă la FC Farul. Nedelcu pune lacătul pe club

Consiliul Județean nu se bagă la FC Farul. Nedelcu pune lacătul pe club

După săptămâni de discuții și planuri de asociere, conducerea echipei de Liga a II-a FC Farul Constanța și Consiliul Județean Constanța nu au ajuns la un acord, astfel că viitorul „marinarilor” se anunță unul sumbru.Ieri, în cadrul unei conferințe de presă organizate la Stadionul „Farul”, vicepreședintele CJC, Cristinel Dragomir, a declarat că instituția pe care o reprezintă nu se poate implica la FC Farul din cauza datoriilor foarte mari pe care actualul finanțator, Giani Nedelcu, le-a făcut în contul clubului.Conform legilor în vigoare privind finanțarea nerambursabilă a activităților sportive, CJC nu are voie să preia nicio datorie existentă indiferent de natura ei. „Nu putem să acționăm atât timp cât clubul are datorii. Mai avem un plan pentru atunci când clubul nu va mai exista, dar pe care îl vom prezenta în situația nefericită în care se va desființa clubul”, a declarat vicepreședintele CJC, Cristinel Dragomir.FC Farul se află în insolvență, iar actualul patron al clubului constăn-țean este supus unei plăți de 438.000 lei până la finalul anului, plus datorii la terți în valoare de aproximativ 1.500.000 lei (la termene diferite). De asemenea, dacă se va continua insolvența, în jurul anului viitor ar trebui să se mai efectueze plăți în valoare totală de 1.200.000 lei.În ceea ce privește plata datoriei Farului în valoare de aproximativ 9 milioane de dolari către firma SC Romar Oil SRL, deținută de omul de afaceri Gheorghe Bosînceanu, acesta din urmă a susținut într-o discuție cu vicepreședintele CJC că nu s-a gândit nicio clipă să execute Farul. „Am discutat în două rânduri cu domnul Bosînceanu, ultima oară luni, iar dânsul și-a manifestat bunăvoința în sensul că a spus că ne garantează că atâta timp cât CJC este alături de FC Farul Constanța, și cât conduce dânsul firmele respective, nimeni nu se gândește să execute Farul. El a explicat că nu s-a gândit nicio secundă când a băgat banii la Farul să îi mai recupereze, dar asta a fost procedura la vremea respectivă pentru a credita FC Farul, pentru că dacă dădea banii sub altă formă, trebuia să plătească impozit. S-a ajuns în această situație în urma unor litigii și neînțelegeri cu actuala conducerea a FC Farul”, a mai declarat Cristinel Dragomir.Așadar, deoarece Consiliul Județean Constanța a refuzat să vină alături de el la FC Farul, Giani Nedelcu a declarat că nu va mai investi niciun leu la club. Potrivit procedurilor în această situație, clubul va intra în faliment.„Ne aflăm într-o situație cu care ne confruntăm de doi ani de zile. Începând din clipa asta mă retrag. Nu mai dau nici un leu! Să vină altcineva să preia clubul și să facă ceea ce vrea”, a declarat patronul FC Farul, Giani Nedelcu, care a re-cunoscut că, deși știa la ce se înhamă când a preluat FC Farul, nu și-a respectat promisiunile și a adus echipa în situația actuală: „Știam, în momentul când am venit la Farul, de datoria care trebuia achitată. A fost o înțelegere că dacă achitam o sumă de bani, datoria se stingea”, a mai spus Nedelcu. Acesta s-a eschivat să răspundă întrebărilor legate de proiectul și promisiunile cu care a venit la FC Farul, realitatea fiind că la nici opt luni de la preluare a băgat clubul în insolvență. Deși „marele” finanțator a încercat să pozeze într-o fecioară neprihănită, povestind cu voce plânsă că nu vrea să pună ștampila de închis pe Farul, toate acțiunile sale în cei patru ani de când a venit la club în această direcție au condus.