Conferinţă Ştiinţifică Internaţională. O nouă „eră” în activitatea de educaţie fizică şi sport

În deschiderea conferinței, rectorul Universităţii „Ovidius”, conf. univ. dr. Dan Marcel Iliescu, a subliniat faptul că, în contextul schimbărilor socio-economice, identificarea soluţiilor viabile în realizarea activităţii de cercetare ştiinţifică, din educaţie şi ştiinţă se poate concretiza prin iniţierea unor asemenea manifestări care aduc în prim plan modalități de restartare şi permanentizare de practicare plăcută a exerciţiului fizic.





Prezent la deschiderea lucrărilor, Gheorghe Hagi a reamintit chintesenţa activităţii sportive de performanţă, la baza căreia stă educatorul, antrenorul şi echipa conexă, această multidisciplinaritate caracterizând viitorul activităţii sportive.



În mediul online, au fost transmise mesaje de bun venit din partea Simonei Halep şi a lui Horia Tecău, iar Răzvan Florea a rememorat câteva din amintirile plăcute din anii studenţiei.





Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Perspectives in Physical Education and Sport” s-a desfăşurat sub auspiciile parteneriatului încheiat între Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Constanţa, Facultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică a Universităţii din Pitești şi Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii de la Universitatea „Vasile Alecsandri”, din Bacău, fiind prima participare în cadrul consorţiului de cercetare ştiinţifică.





La eveniment, au fost prezenți Virgil Ene Voiculescu, reprezentant al Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, directorul executiv al Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Constanţa, Mariana Solomon, inspector de specialitate Gabriel Georgescu, Elena Frîncu, Ilie Floroiu etc.





„Pe parcursul evenimentelor, s-au desprins idei relevante subliniate de prof. univ. dr. Silvia Teodorescu, conducătorul şcolii doctorale de la Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti, care a reiterat coerenţa demersului metodologic al schimbării determinat de ultima perioadă de timp care duce la diferenţe semnificative ce pot caracteriza o nouă «eră» în activitatea de educaţie fizică şi sport, în timp ce prof. Amr Hamza, din Egipt, a militat pentru folosirea unor exerciţii care să readucă tradiţia diverselor zone de pe glob în prim planul digitalizării ample bazate pe alăturarea folosirii mişcării teoretizate corelată cu cea fizică”, a subliniat decanul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport Constanţa, prof. univ. dr. Ionel Melenco.





Următorul workshop, cu tema „Modalităţi de predare în lecţia de educaţie fizică şi antrenament sportiv în situaţii speciale”, va avea loc, joi, 27 mai 2021.





Desfăşurate pe durata a două zile, manifestările s-au dovedit a fi un real succes în domeniul Ştiinţei Sportului şi Educaţiei Fizice, prin contribuţia unor reputaţi specialişti români şi străini, din Europa, America şi Asia, care au prezentat peste 155 articole, dar şi 47 de lucrări ale studenţilor, evenimentul înregistrând peste 330 de participanţi din mediul online.