Conducerea Farului plăteşte restanţele financiare

Conducerea Farului plătește restanțele financiare

În urma protestului de ieri al „marinarilor”, care au refuzat să se antreneze, șefii clubului s-au angajat că vor achita banii până la meciul de sâmbătă cu FCM Bacău. Nemulțumiți de întârzierile salariale de câteva luni, fotbaliștii Farului au recurs, ieri, la o formă de protest. La ora 11, au ieșit pe terenul mare, echipați de antrenament, dar nu au efectuat pregătirea normală, ci fiecare a făcut ce a vrut: unii au stat pe gazon, alții au pasat între ei, au jucat „cinci contra doi”, i-au tras la poartă unui goal-keeper de conjunctură (atacantul Pantelie) ori au efectuat alergări ușoare (Ben Teekloh și Gaston). La protest au participat 19 jucători, cu unul mai puțin (Tudorache, învoit pentru școa-lă) față de efectivul care se antrenase cu o zi înainte. În fața acestei situații, conducerea clubului a transmis că banii vor fi plătiți până la meciul cu FCM Bacău. „Nu suntem numai noi de vină” „Am hotărât să nu ne mai antrenăm, întrucât Farul are datorii foarte mari față de noi (nu ne-am luat banii de trei luni), iar la club nu beneficiem de condiții propice performanței. Nu suntem numai noi de vină pentru situația echipei. Nu e corect ca rezultatele negative să fie aruncate numai în spatele nostru, iar numele să ne fie pătat. Lumea ne înjură pe stradă că suntem mercenari, că am vândut meciuri, dar nu e așa. Avem probleme foarte mari, rate la bănci, facturi de plătit, și nu ne putem împrumuta la nesfârșit. Trebuie ca întregul oraș să se strângă și să ajute Farul”, a declarat mijlocașul Florin Pătrașcu. „Gândul nu ne mai e la fotbal“ Un alt mijlocaș, Vasilică Păcuraru, a spus că această hotărâre, de a nu se antrena la capacitate maximă, a fost primul semnal de alarmă tras de jucători. „Este o situație limită. Am înțeles până acum problemele clubului, dar s-a ajuns prea departe. Gândul nu ne mai stă la fotbal. Astăzi (n.n. - ieri), ni s-a spus că ne vom primi banii în această săptămână, dar să-i vedem. Mulți jucători își vor depune memorii. În zilele următoare, probabil că ne vom pregăti ca să nu ne facem de râs la Bacău, dar, dacă situația nu se rezolvă, vom continua protestul”, a arătat Păcuraru. „Să joace, apoi să ceară bani“ Robert Avramescu, vicepreședintele clubului, a declarat că jucătorii își vor primii banii până la meciul cu FCM Bacău, care „sub nicio formă” nu este în pericol de nedisputare, în urma unei eventuale neprogramări a echipei constănțene (de altfel, ieri după-amiază, arbitrii și observatorii au fost delegați). Avramescu spune că n-ar fi probleme dacă s-ar întâmpla ca fariștii să refuze să evolueze în meciul de sâmbătă, pentru că „sunt destui alți fotbaliști cu care putem juca la Bacău”. „Băieții întâi să joace și apoi să ceară bani. Cine e nemulțumit are varianta depunerii memoriului la Federație. Nu este benefic în primul rând pentru ei dacă nu vor să înțeleagă că sunt responsabili de poziția din clasament a echipei. Nu noi, conducerea, am dus Farul pe locul opt, nu noi am jucat. O poziție de forță nu e nimerită. Să nu uite că nu i-am amendat deloc până acum, iar înainte de meciul cu Chiajna au fost plătiți la zi. Rezultatul s-a văzut însă. Nu a dat roade nici măcar soluția cu primele motivante, pe care n-au fost în stare să le ia. La finalul campionatului, îi vom pune pe majoritatea pe lista de transferări. Să vedem dacă vor avea vreo ofertă”, a punctat vicepreședintele Farului.