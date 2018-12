Condiţii severe de participare în Liga 2. Garanţii financiare şi fără datorii!

Condiții severe de participare în Liga 2. Garanții financiare și fără datorii!

Comitetul Executiv al FRF a aprobat, în ședința de săptămâna aceasta, Regulamentul de certificare a condițiilor de participare în competiția Liga 2.„Acest regulament aduce mai multe noutăți față de varianta aplicată pentru accesul în acest sezon, toate menite să furnizeze o competiție mai solidă, cu cât mai puține echipe retrase, să promoveze cluburile cu viziune strategică a performanței pe termen lung și să confere o siguranță financiară jucătorilor și antrenorilor”, informează frf.ro.În primul rând, se introduce din sezonul 2019/2010 o garanție financiară în valoare de 50.000 de lei, obligatorie pentru participarea în competiție și care va fi returnată la finalul sezonului către cluburi.Totodată, pentru obținerea certificatului de participare în Liga 2, a crescut numărul condițiilor obligatorii. Astfel, din sezonul 2020-2021, nu primește certificat un club care nu furnizează informațiile juridice necesare, nu prezintă situațiile financiare anuale, are datorii restante către jucători, staff, asigurările sociale sau fiscale.O altă reformă importantă vizează numărul obligatoriu de jucători tineri utilizați ca titulari în Liga 2. Astfel, din sezonul 2019/2020, se trece de la trei jucători sub 22 de ani, la doi jucători sub 20 de ani.În plus, un alt punct extrem de important din acest regulament-cadru îl reprezintă obligativitatea tuturor cluburilor din Liga 2 de a avea la dispoziție un teren de dimensiuni normale care să fie folosit exclusiv pentru copii și juniori.