Concurs de petanque pe plaja din Vama Veche

În perioada 13 - 14 iulie, în Vama Veche, la Plaja de Carte va avea loc a doua ediție a primului concurs de petanque de pe litoral. Evenimentul se va derula pe parcursul a două zile, în nocturnă.„Ne-am dorit să readucem în atenția publicului anumite jocuri de societate, extrem de apreciate odinioară. Pe litoralul românesc, pétanque era jucat de turiștii străini, îndeosebi francezi, în cluburile exclusiviste din Mamaia, Olimp și Neptun. La nivel mondial, acest joc este practicat de 17 milioane de persoane. Prima ediție a concursului de petanque am organizat-o în urmă cu doi ani și a adus la start aproximativ 25 de concurenți. La campionatul din acest an ne așteptăm să ajungem la cel puțin 40 de persoane înscrise, fapt ce ne demonstrează că acest joc începe să recâștige renumele de altădată”, declară Adrian Gurlea, organizatorul evenimentului.Competiția va demara, vineri, începând cu ora 19.00, și va fi organizată pe sistemul Tete a tete, cu trei bile pentru fiecare competitor, iar cel care va câștiga o etapă va merge mai departe până la desemnarea unui singur câștigător.Petanque este un joc născut la Provence, în sudul Franței. Jocul constă în aruncare la punct fix, cât mai aproape de țintă, a unor bile de metal cu diametrul mediu de 75 milimetri și cu greutatea maximă de 800 grame. Ținta este o bilă de lemn colorată. Se joacă pe o suprafață plană, preferabil de țărână, nisip, iarbă sau chiar pietriș.„Am creat un teren de petanque direct pe plajă și avem deja câțiva participanți la concurs care au venit în Vama Veche special pentru a se antrena. Ne dorim să transformam această competiție într-un eveniment anual, poate chiar național, în parteneriat cu o federație din străinătate. Cred că este un joc elegant, ce poate să capteze atenția oricărui tip de persoană. Ne bucură să vedem că este primit cu interes, iar concursul din acest an se bucură și de premii atipice precum greutatea câștigătorului în cărți, o bicicletă creata de singura firmă autohtonă sau o plimbare cu o ambarcațiune cu vele”, mai spune Adrian Gurlea.