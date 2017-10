CONCURS! Câştigă TRICOUL şi UN MINI-ECHIPAMENT al NAŢIONALEI DE RUGBY

4

ionutz

imi place rugby'ul ptr ca un rugbyst n-o sa te lase niciodata la greu. Niciodata. Exista o vorba in rugby care reprezinta de fapt esenta acestui sport: „Lasa mingea sa traiasca!”. De fapt, ce inseamna asta? Inseamna sa ingadui jocului sa fie joc, sa dai viata mingii, sa nu o „sufoci”. In rugby este o regula care spune ca nu ai voie sa tii mingea cand esti cazut la pamant. Asadar, chiar daca tu „ai murit”, mingea trebuie sa traiasca, si atunci vine imediat un coechipier care sa-i dea din nou aripi. Daca urmariti un meci frumos de rugby, veti vedea cum balonul parca imprumuta viata din mainile fiecarui jucator in parte, nu este purtat in palme, ci la piept.