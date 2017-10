„Comunitatea locală doreşte să se implice la Farul“

Elena Frîncu, reprezentantul legal al DSJ Constanța:

„Comunitatea locală dorește să se implice la Farul“

Șefa Direcției județene pentru Sport a declarat, ieri, că lucrurile se află în stadiu incipient, autoritățile interesându-se deocamdată de situația la zi a clubului și reluând furnizarea apei la stadion, dar că, oricum, e un pas, bun, înainte. „Comunitatea locală dorește să se implice la Farul. Primul pas a fost făcut prin reluarea furnizării apei. S-a discutat cu patronul clubului, Giani Nedelcu, pentru prezentarea situației actuale a Farului, sub toate aspectele. Mi se pare foarte corect ca actuala conducere să spună exact care e situația. Eu, Elena Frîncu, deși sunt membru fondator, nu vreau să mă bag în intimitățile clubului, pentru că nu e treaba mea. Fotbalul are regulile lui și eu le respect, ca pe cele ale unei socie-tăți comerciale. Deocamdată, lucrurile sunt în fază incipientă, dar e un pas bun făcut înainte. Este extraordinar că s-a dat în lucru această problemă a Farului. Oricum, sunt mulțumită și mi s-a luat o piatră de pe inimă că este din nou apă la stadion, pentru că e mare nevoie pentru udarea gazonului”, a declarat Elena Frîncu, reprezentantul legal al Direcției pentru Sport a județului Constanța. Elena Frîncu a mai spus că la Farul se dorește o organizare pe un management performant, „ca în vest”, adică „autoritatea locală are o intervenție până la un moment dat, cu aprobarea consiliilor locale, după care urmează partea privată”. Cristinel Dragomir, vicepreședintele Consiliului Județean Constanța, a spus că, în acest moment, se studiază ce ar însemna implicarea la Farul. „Să vedem ce putem face și cât ne ține plapuma. Facem calcule pentru a vedea ce înseamnă pentru județ, financiar, implicarea la FC Farul”, a arătat Dragomir. Alexandru Mățel, în Rusia? Alexandru Mățel, căpitanul Farului, ar putea fi transferat, zilele acestea, la o echipă din Rusia, și ar putea merge direct în Austria, unde formația se află în cantonament. De Mățel, ca și de Gaston Mendy, s-a interesat și Astra Ploiești. O altă echipă de Liga 1, Inter Curtea de Argeș, îl vrea pe Matei. „Să vedem ce strategie se face pentru următorii 2-3 ani, pentru că clubul nu se pune pe picioare într-o lună, două, trei. După mine, o strategie pe termen scurt înseamnă cinci ani, iar pe termen lung zece ani. Ca să susții o echipă în ziua de astăzi îți trebuie o temelie solidă, din toate punctele de vedere” Elena Frîncu, reprezentant legal al DSJ Constanța