„Computerul omoară şahul“

Marele maestru internațional Rafael Vaganian:

„Computerul omoară șahul“

Prezent, în aceste zile, la Eforie Nord, în calitate de director al turneului internațional „Open Romgaz", marele maestru internațional Rafael Vaganian a declarat că are o bună impresie despre șahiștii români, cărora le apreciază inteligența și rapiditatea gândirii. „Totdeauna, românii au jucat foarte bine și, într-un fel, mă mir că nu au ajuns mai sus în ierarhia mondială. România îl are acum pe Liviu Dieter Nisipeanu, un sportiv de excepție", a spus Rafael Vaganian, care îl cunoaște bine, din generațiile mai vechi, pe Mihai Șubă. Armeanul se declară a fi un inamic al calculatorului și nici nu este adeptul școlilor de șah. „Computerul omoară șahul. Acesta a fost un joc al regilor. Acum, devine la îndemâna multora, din moment ce se învață primele 30-35 de mutări, iar peste cinci ani, se vor ști 50 de mutări. Nu sunt adeptul școlilor de șah, deși ele au proliferat în ultimul timp. După încheierea activității de jucător, voi lua unul-doi tineri să-i antrenez, să-i duc la un nivel înalt", a mărturisit Rafael Vaganian. Marele maestru internațional este bun prieten cu Boris Spassky, fostul campion mondial fiind, la rându-i, prezent, pe litoralul românesc. „În week-end, am înotat alături de Spassky vreo doi kilometri, iar la masa festivă, am realizat că este un parodist genial. Îl imită incredibil pe Karpov", a povestit Vaganian. „Open Romgaz" la șah se desfășoară, în această perioadă, la Hotel Petrolul din Eforie Nord, concursul având loc în sistemul clasic elvețian. Runda finală este programată pentru 10 august. Juniorii se întrec la Saturn Consiliul Director al Federației Române de Șah a decis ca turneul final al Campionatului Național de juniori pe echipe să fie găzduit, între 26 și 30 august, de stațiunea Saturn. Organizator - clubul Callatis Mangalia. În schimb, Superliga se va derula la Predeal, iar Divizia A, la Călimănești, ambele competiții fiind planificate pentru luna octombrie.