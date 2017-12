Comitetul Olimpic Rus confirmă participarea sportivilor săi la JO 2018

Marţi, 12 Decembrie 2017.

Comitetul Olimpic Rus a confirmat, marți, participarea sub stindard olimpic a sportivilor săi la Jocurile Olimpice de iarnă din 2018 de la PyeongChang, la o săptămână după suspendarea țării de către Comitetul Internațional Olimpic (CIO), informează Agerpres.ro."Toată lumea a avut aceeași opinie: sportivii noștri trebuie să meargă în Coreea de Sud și să caute să obțină victoria pentru gloria Rusiei. Sportivii ruși și-au manifestat intenția de a lua parte la Jocuri", a declarat, în cursul unei conferințe de presă, președintele ROC, Aleksandr Jukov, el însuși suspendat de CIO."Reuniunea Comitetului olimpic notează că va fi respectată dorința fiecărui sportiv. ROC va lua toate măsurile necesare pentru asistență financiară, juridică și sportivă a celor care vor lua parte la Jocuri, precum și a celor care vor fi refuzați sau nu vor primi invitație", a adăugat el într-o reuniune a Comitetului olimpic rus.Comitetul Internațional Olimpic (CIO) a decis, săptămâna trecută, să excludă Rusia de la JO 2018, autorizându-i însă pe sportivii ruși "curați" să ia parte la competiția din Coreea de Sud, sub drapel neutru, însă cu îndeplinirea unor condiții foarte stricte, după scandalul legat de dopajul instituționalizat cu care se confruntă țara lor.Președintele rus Vladimir Putin, care apreciase în luna octombrie că autorizarea sportivilor ruși sub drapelul olimpic ar fi o "umilință'', a declarat ulterior că Rusia nu va boicota JO 2018 și nu îi va "împiedica" pe sportivii care doresc să participe, reamintește AFP.