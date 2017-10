Cazul „Nocturna“ se judecă astăzi

Comisia de Disciplină nu poate modifica decizia arbitrului Istvan Kovacs

FC Farul și Poli Iași vor afla, astăzi, ce verdict va da Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal în celebrul caz „Nocturna“. Potrivit regulamentelor, meciul dintre Poli Iași și FC Farul nu a putut începe din cauza terenului neregulamentar, ceea ce implică acordarea victoriei la „masa verde“ constănțenilor. Ședința va începe la ora 13, iar Farul va fi reprezentată de un avocat de la o casă de avocatură din București. Aceasta ar trebui să fie decizia regulamentară și logică a Comisiei, însă, în ultimele zile, regulamentele au fost întoarse pe toate părțile și interpretate după bunul plac, așa că te poți aștepta la orice. Poli Iași cere rejucarea meciului, invocând un articol din Regulamentul Disciplinar, însă problema e că, după cum îi spune și numele, Regulamentul de Organizare a Activității Fotbalistice (ROAF) este cel care trebuie urmat. Regulamentul Disciplinar prevede pedepsele și sancțiunile. Nu poate fi pus pe picior de egalitate sau chiar înaintea ROAF-ului, așa cum încearcă să tragă spuza pe turta ei Poli Iași, susținută, miștocărește („noi nu ne antepronunțăm, dar arbitrul a greșit, nu trebuia să aștepte 30 de minute, ci o oră“), de unele mărimi ale fotbalului românesc. Sunt multe interese, directe sau colaterale, care susțin disputarea partidei, deși nu e regulamentar. Cui îi convine să acorde despăgubiri în cazul în care meciul nu se joacă? Astfel că, vrei nu vrei, te dai de partea lui Poli Iași. Articolul 44 din ROAF („Teren de joc neregulamentar“) prevede, la punctul 3, că „arbitrii sunt obligați să nu înceapă jocurile atunci când terenurile de joc prezintă una sau mai multe dintre deficiențele menționate la art. 44.1“. Printre aceste deficiențe se numără și cele legate de nocturnă, atunci când „instalația de iluminat nu funcționează sau funcționează necorespun-zător“. E limpede. „Jocul nu a putut fi început, din cauza faptului că terenul era neregulamentar. După 30 de minute, am considerat defecțiunea neremediată și am închis jocul“, a scris în raport arbitrul Istvan Kovacs. Ce spune Regulamentul Disciplinar în legătură cu aceasta? La articolul 79 („Neprezentarea, retragerea de pe teren sau refuzul de a relua jocul, neprogramarea, teren neregulamentar”), punctul 11, se arată: „În cazul în care arbitrul constată că terenul de joc este neregulamentar și după trecerea termenului de 30 minute stabilit de ROAF pentru remedierea deficiențelor, jocul nu va mai avea loc, iar clubul organizator va fi sancționat cu pierderea jocului cu 3-0“. Așadar, decizia arbitrului la Poli Iași - Farul a fost să nu înceapă jocul, ceea ce este echivalent cu 3-0 pentru Farul. Iarăși e limpede. Comisia de Disciplină nu are cum să schimbe această decizie, altfel și-ar încălca propriul regulament de desfășurare. La articolul 90 („Comisia de Disciplină - competența generală“) din Regulamentul Disciplinar, se stipulează, la punctul 2: „Comisia de Disciplină nu poate judeca deciziile luate de arbitri cu privire la desfășurarea jocului, altele decât cele disciplinare prevăzute în competența sa specială“. În plus, Petre Comăniță, delegatul Farului la meciul de la Iași, consideră că prima judecată trebuia să o facă sectorul competiții al LPF, nu Comisia de Disciplină.