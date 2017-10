Coman: Nu am dorit niciodată falimentul Rapidului, renunţ la toţi banii pe care îi am de recuperat

Coman: Nu am dorit niciodată falimentul Rapidului, renunț la toți banii pe care îi am de recuperat

Portarul formației Astra Giurgiu, Dănuț Coman, a declarat, marți, agenției MEDIAFAX, că nu a dorit niciodată falimentul echipei Rapid, precizând că este dispus să renunțe la toți banii pe care îi mai are de încasat de la fostul său club aflat acum în insolvență, însă nimeni nu l-a contactat."Am avut discuții de mai multe ori cu diverse persoane din conducerea clubului Rapid, am vorbit cu domnul Sichitiu, cu domnul Cristescu și cu domnul Manea, și le-am transmis să vină cineva să îmi aducă să semnez hârtia oficială prin care renunț la datorii. Dar nimeni nu m-a mai contactat. Eu nu am dorit niciodată și nu doresc nici acum falimentul Rapidului. Sunt dispus să mă întâlnesc oriunde cu cineva din conducere să semnez acea hârtie, chiar și în parc sau în față la Pro Rapid, oriunde numai să se rezolve această situație", a spus Coman.