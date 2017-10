„Codruţa, mai rămâi!”

Campioana Farului și-a anunțat retragerea la doar 21 de ani

„Codruța, mai rămâi!”

Cu ocazia Campionatelor Naționale și a „Cupei Farul”, a avut loc și festivitatea de retragere din activitatea competițională a Codruței Mincu, multiplă campioană națională și medaliată internațională, fostă, până de curând, membră a lotului național de seniori. Decizia a surprins însă, având în vedere vârsta campioanei Farului - 21 de ani. „A fost destul de bruscă hotărârea mea. Pur și simplu, am considerat că e suficient. Îmi doream foarte mult să ajung la apogeu, să câștig titlul mondial sau european la grup, la seniori, dar am zis că nu se mai poate. Am decis să las locul unor sportive care aveau perspectivă mai mare. Mi se părea că efortul meu era dublu față de cel al colegilor, mă chinuiam, față de ceilalți, care lucrau atât de ușor”, a declarat Codruța. Sportiva a fost premiată de clubul Farul și de secția de gimnastică aerobică a grupării, de CSS1, de DSJ Constanța și de Federația de Gimnastică, însă toți i-au cerut să se răzgândească și să mai participe măcar la Campionatul European de seniori. „Îți facem azi retragerea, dar îți vom organiza o festivitate și după Europene. Trebuie să te întorci la lot”, i-a spus directorul CS Farul, Ilie Floroiu. „Eu consider că nu te-ai lăsat. Să te lași cu cel puțin o medalie la Euro”, a spus și Alina Drăgan, director tehnic la FRG.