CM 2018. Senegal a dat lovitura în meciul cu Polonia, cu două goluri bizare

"Am pregătit acest meci cu o echipă pe care o cunoșteam bine, foarte periculoasă, care face parte dintre cele mai bune echipe europene. Am dominat acest meci în plan tactic și în plan emoțional, iar acest lucru este foarte important. Victoria ne permite să abordăm următorul meci în cele mai bune condiții", a afirmat Cisse, după meci."Senegal a câștigat grație disciplinei sale. Echipa a fost foarte compactă, foarte agresivă, iar apărarea a fost foarte solidă. În repriza secundă, am fost foarte buni în tranzițiile ofensive-defensive. Ei au avut monopolul balonului pe final, dar de fiecare dată am știut să ne revenim când a trebuit. Polonia are jucători tehnici peste medie. Nu trebuia să stăm prea departe de ei, ci să rămânem aproape pentru a-i scoate din zona de confort. Am știut să punem în practică sistemul de care aveam nevoie, le-am dejucat planurile", a adăugat selecționerul.Naționala Senegalului a învins-o surprinzător pe cea a Poloniei, cu scorul de 2-1 (1-0), prin golurile înscrise de Thiago Cionek (minutul 38, autogol) și Mbaye Niang (60), iar Grzegorz Krychowiak (86) a punctat pentru Polonia.Următoarele meciuri din grupă vor avea loc duminică 24 iunie, Japonia - Senegal, la Ekaterinburg (Ekaterinburg Arena), și Polonia - Columbia, la Kazan (Kazan Arena).