CM 2018. Franţa - Belgia (21:00), semifinala de cinci stele de la Mondial

Confruntarea dintre echipele Frantei si Belgiei, care va avea loc marti, de la ora 21,00 (ora Romaniei), pe stadionul din Sankt Petersburg, in semifinalele Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, readuce in prim plan o rivalitate istorica intre cele doua selectionate.







Belgia conduce cu 30 de victorii in meciurile directe cu ''Les Bleus'', care au doar 24 de succese, alte 19 partide incheindu-se la egalitate. Ultimul duel a avut loc in 2015, un meci amical castigat de belgieni cu 4-3 pe Stade de France, prin golurile marcate de Fellaini (2), Nainggolan si Eden Hazard, respectiv Valbuena, Fekir si Payet.







Franta s-a impus de fiecare data in confruntarile de la turnee finale, 3-1 in 1938, 4-2 in finala mica in 1986, la Cupa Mondiala, si 5-0 la EURO 1984, ''cocosii'' obtinand apoi trofeul continental.