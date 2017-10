Comitetul Executiv al FRF a adoptat o măsură de criză

Cluburile de fotbal din România pot reduce contractele jucătorilor cu cel mult 50%

Criza economică, ce se face simțită și în fotbalul românesc, a determinat echipele să caute soluții pentru ieșirea din impas și chiar pentru evitarea colapsului. Cluburile au căzut de acord că, în condițiile actuale, micșorarea salariilor fotbaliștilor este oportună. În ultima sa ședință pe 2009, Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal a adoptat, ieri, o măsură de criză: cluburile, de toate nivelurile, au primit mână liberă să reducă salariile jucătorilor cu cel mult 50%, timp de un an. Această hotă-râre, precizează FRF, este însă supusă obținerii prealabile a unui aviz juridic și a unei note de fundamentare a respectivului aviz din partea Departamentului juridic al Federației. „La propunerea Ligii Profesioniste de Fotbal, membrii Comitetului Executiv al FRF au fost de acord să asocieze criza economică, ce se manifestă la nivel național și mondial, cu situația de forță majoră. În atare condiții, s-a decis ca toate cluburile din România, indiferent de nivelul la care activează, să aibă posibilitatea de a reduce unilateral drepturile financiare cuvenite jucătorilor cu cel mult 50%, pentru o perioadă maximă de un an (21 decembrie 2009 - 21 decembrie 2010)”, se arată într-un comunicat al FRF. Sindicatul fotbaliștilor a luat imediat atitudine, amenințând Federația cu judecata. „Această decizie contravine Codului Civil, dar și multor altor legi. Toate cluburile care vor micșora unilateral contractele vor fi date în judecată. Dumitru Drago-mir a transformat Comitetul Executiv în Parlamentul României”, a spus Dumitru Costin, liderul de sindicat. Nici Mircea Sandu, președintele Federației, nu este de acord cu cele hotărâte. „Eu nu am știut de acest subiect de pe ordinea de zi. Nu cred că putem modifica un contract de muncă printr-un act juridic. Discuția e nefondată. Comitetul Executiv nu are acest drept și, oricum, decizia nu e finală. Dacă aș fi jucător și aș fi pus în fața unui asemenea fapt, aș face grevă”, a spus „Nașul”. „O decizie binevenită“ FC Farul a susținut această propunere înaintată Comitetului Executiv și îmbrățișează hotărârea care s-a luat. „Măsura este binevenită pentru toate cluburile, de la toate nivelurile. Situația este delicată. Dacă și marile echipe ale Ligii 1, precum Dinamo, Steaua sau CFR Cluj, au probleme, ce să mai spunem de eșaloanele inferioare…”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Sevastian Iovănescu, președintele executiv al Farului. De cealaltă parte, reprezentantul jucătorilor, Alexandru Mățel, căpitanul echipei, spune că, deși de înțeles, această măsură nu e, normal, pe placul „marinarilor“. „Înțeleg momentul greu prin care trec cluburile, dar nimănui nu-i convine să i se reducă salariul, cu atât mai mult nouă, care tragem la promovare. O asemenea hotărâre ne-ar afecta moralul”, ne-a spus Mățel.