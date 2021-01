Clubul Sportiv „Tomitanii Constanţa” are probleme. „Avem un buget redus”

„Momentan nu am reluat pregătirea pentru restul sezonului din Superligă. Aşteptăm meciul dintre România şi Belgia de pe 8 februarie, o partidă care este foarte importantă pentru noi, iar după acest meci vom relua pregătirea. Toate echipele au decis ca la sfârşitul lunii ianuarie sau începutul lunii februarie să se reunească şi acelaşi lucru îl vom face şi noi. Au plecat câţiva jucători pentru că nu am mai putut onora anumite contracte din cauza bugetului redus şi încercăm să rezolvăm această problemă cu nişte jucători care vor accepta condiţiile de salarizare actuale. A plecat şi antrenorul Radu Mocanu pentru că din păcate nu am avut puterea financiară să ţinem doi antrenori. Pe banca tehnică a rămas doar George Sava cel care se va ocupa de întreaga pregătire a echipei. Avem un lot incomplet. Suntem la jumătatea normalului. Avem 20 de sportivi dintr-un maxim de 35 de sportivi. Noi ne putem prezenta la meciuri, dar nu vom avea şanse prea mari cu actualul lot. Vom vorbi cu autorităţile să ne spună dacă pot suplimenta cumva finanţarea”, a declarat pentru Cuget Liber preşedintele CS Tomitanii Constanţa, Cristian Cojocaru.





Atunci când Decebal Făgădău era primar al municipiului Constanţa, acesta a alocat bugete mai multor formaţiuni sportive de la malul mării. Cristian Cojocaru aşteaptă cu sufletul la gură o eventuală decizie a actualului primar care să fie în favoarea rugby-ului constănţean.





„Domnul Făgădău a fost de acord cu finanţarea, doar că ne-a redus bugetul la jumătate. Avem doar jumătate din finanţarea sezonului 2019/2020. Nu am nicio garanţie. Nu ţine de noi. Dacă autoritatea locală actuală îşi doreşte să continue investiţia, cu siguranţă vom face demersurile legale şi ne vom bate de la egal la egal cu toate echipele. Dacă se doreşte acest lucru, bine, dacă nu, asta este situaţia. Există trei echipe care s-au desfiinţat în ultimii doi ani. Am vorbit cu preşedintele Federaţiei Române de Rugby şi cu domnul primar şi încercăm să găsim o cale de rezolvare a acestor probleme financiare. Eu înţeleg că primăria are şi ea problemele ei care primează în aceste momente, dar sperăm să nu ajungem în situaţia de a spune pas”, a adăugat Cristian Cojocaru.





Pandemia de coronavirus i-a afectat pe cei de la „Tomitanii Constanţa“. Echipa de la malul mării nu a putut disputa ultimul meci din anul trecut, cel cu Dinamo, de la Bucureşti.



„Am fost afectaţi de această pandemie pentru că la ultimul meci cu Dinamo nu ne-am putut apăra corect şansele. Am avut 10 sportivi testaţi pozitiv. Nu am putut juca meciul. Eu, antrenorul şi 8 sportivi am fost infectaţi. Ultima etapă nu s-a mai disputat. Am stat în carantină timp de 14 zile cu poliţia care a venit la club în fiecare zi. Am avut jucători infectaţi din Fiji şi din Zimbabwe”, spune Cristian Cojocaru.





Preşedintele Cristian Cojocaru a declarat pentru Cuget Liber că echipa nu are prea mulţi jucători, astfel că lotul este unul subţire. Chiar şi în aceste condiţii Cristian Cojocaru asigură că „Tomitanii Constanţa” nu se va desfiinţa.