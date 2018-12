Clubul Sportiv Mangalia, în căutarea noilor speranţe olimpice

Clubul Sportiv Mangalia, în căutarea noilor speranțe olimpice

CS Mangalia a oferit, numai în ultimul an, două sportive extrem de talentate cluburilor din Capitală. Andreea Ana, dublă vicecampioană mondială de cadeți și proaspăt medaliată cu bronz la Mondialele U23, reprezintă Steaua București,iar fosta sa colegă Ana-Maria Pîrvu, multiplă campioană națională și balcanică, a fost legitimată la Rapid București.Dincolo de aceste „pierderi”, secția de lupte a clubului merge mai departe, în căutarea noilor campioni. Anul 2018 a consemnat rezultate bune, încurajatoare pentru tinerii luptători din sudul litoralului ce vor să calce pe urme celor două campioane transferate în București.„Chiar dacă am pierdut două sportive foarte valoroase, considerăm că am avut un an bun, cu rezultate frumoase obținute la campionatele naționale și balcanice. Muncim alături de noua generație, poate la fel de talentată. De asemenea, am reușit să aducem în proiect și noi sponsori. Fiind un club privat, nu ne este deloc ușor să ne descurcăm singuri. Obiectivul nostru rămâne același ca până acum: încercăm să le oferim celor mici o șansă la o viață mai sănătoasă, mai corectă, să-i ținem departe de tentațiile și viciile ce ne înconjoară la tot pasul. Când îi vedem pe podium, satisfacția noastră sufletească este imensă”, a declarat președintele Clubului Sportiv Mangalia, Dragoș Dima.Acesta s-a aflat în tribune la București, savurând succesul Andreei Ana de la Mondialele U23, acolo unde sportiva de 18 ani a răsturnat toate calculele hârtiei, câștigând o medalie de bronz extrem de disputată.„Ne-am bucurat enorm pentru ea. Chiar a venit la noi în tribună, ne-a salutat. Am rămas în relații foarte bună cu ea, chiar dacă a plecat la Steaua. Cred că a fost cel mai bine pentru ea. Rămâne o speranță olimpică a României și de fiecare dată când are timp și ne vizitează la club, o prezentăm copiilor drept un model demn de urmat”, a completat Dragoș Dima.