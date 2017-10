Club Crap Corbu a învins campionii mondiali la Cupa Rig la Crap

Ieri, la Hotel Central din Mamaia, a avut loc festivitatea de premiere pentru ediția a XIV-a a Cupei Rig la Crap, competiție organizată de SC Rig Service SA, cu premii totale de 12.500 euro, care s-a desfășurat, zilele trecute, pe carpodromul internațional Corbu. De la Constanța, echipajul Clubului Crap Corbu, avându-i în componență pe Florin Cârstocea, Constantin Babuș și Cristi Voicu, a ieșit triumfător din întrecere, cu o clasare peste cea a campionilor mondiali din 2012 - CS Energy Carp Brașov.Timp de trei zile, cele mai titrate echipe de pescuit din România s-au adunat pe carpodromul de la Corbu, acolo unde au avut posibilitatea de a-și testa, la un nivel înalt, îndemânarea în prinderea celor mai mari cantități de pește.Au participat 22 de echipaje, pe sectorul C al lacului Corbu, în lupta pentru premiile de 12.500 euro (locul 1 - 6.000 euro, locul 2 - 3.500 euro, locul 3 - 2.000 euro, cea mai mare captură - 1.000 euro).Podiumul a fost format din: 1. Senzor București (componență: Dan Mitranescu, Florin Mirea, Vlăduț Mateianu), cu o captură de 269.87 kg (81 pești), 2. CS Green Lake București (componență: Mircea Neacșu, Alex Dragnea, Iulian Petre), cu o captură de 261.41 kg (79 pești), 3. Carping Club București (componență: Vasile Ivan, Gheorghe Clampa, Gheorghe Matei), cu o captură de 253.24 kg (97 pești).Surpriza plăcută a concursului au făcut-o cei de la Club Crap Corbu CCC - Constanța, care au izbutit să se claseze peste campionii mondiali din 2012, respectiv cei de la CS Energy Carp Brașov.Astfel, echipa formată din Florin Cârstocea, Constantin Babuș și Cristi Voicu a obținut un meritoriu loc 10, prin captura de 134.31 kg (44 pești), peste cea a celor de la Brașov, care au avut trei echipe în competiție, clasate pe locurile 12 (componență: Vali Marțoiu, Ionel Ghelase, Laurențiu Bragau), 17 (componență: Ștefan Fâșie, Felix Roman, Cătălin Chiscari) și 18 (componență: Cătălin Ureche, Claudiu Lucacks, Lucian Văduva).„Am bătut campionii mondiali. Nu aveam șanse la început, dar toată lumea mergea rău. Am tras, am muncit foarte mult și până la urmă i-am bătut. A fost o bucurie extraordinară. Miza noastră nu a mai fost locul I sau locul II, ci a fost să batem campionii mondiali. Unul dintre ei, Ștefan Fâșie, este constănțean. Un concurs reușit, cu o cantitate bună de pește - 3 tone de pește în 3 zile de concurs, cu cea mai selectă participare din România (nr. - foști campioni naționali, campioni și vicecampioni mondiali)”, ne-a spus Florin Cârstocea.Club Crap Corbu a mai avut și alte două echipe în competiție, care s-au poziționat pe locul 16 - echipa formată din Răzvan Nafornita, Daniel Scutaru, Costinel Mădularu (captură de 85.34 kg), respectiv locul 22 - echipa formată din Vali Darie, Stelian Bucovală și Dan Liviu (captură de 31.37 kg).Mondialele, din nou la ConstanțaDupă ce, anul trecut, a găzduit Campionatul Mondial de Pescuit Sportiv, lacul Corbu ar putea obține din nou aprobarea Federației Internaționale de a organiza competiția din 2014, grație infrastructurii moderne și a calității ridicate pe care o oferă participanților.„Perspectivele sunt bune. Este un lucru deosebit pentru Constanța, pentru toată această zonă. Singura mea problemă este că atunci am făcut tot ce am crezut că poate fi mai bine și mai frumos și într-adevăr așa a fost. Acum mă gândesc ce o să le mai fac la anul ca să fie și mai OK!”, ne-a mai spus Florin Cârstocea.Cea mai mare captură a aparținut tot pescarilor constănțeni de la Club Crap Corbu, echipa formată din Răzvan Nafornita, Daniel Scutaru și Costinel Mădularu reușind să prindă un pește de 12.75 kg!Iată și restul clasamentului: locul 4 - CS Planet Carp (componență: Nicolae Repciuc, Mitică Bontas, Bogdan Bagiag), locul 5 - CS Green Lake București (componență: Dan Stoica, George Alexandru, Cristian Stanoi), locul 6 - Echipa Petrom (componență: Cristian Toroipan, Manuel Chejnoiu, Cristian Rudeanu), locul 7 - Clubul Ovidius Constanța (componență: Ciprian Dudila, Doriu Robitu, Marian Garvit), locul 8 - Carping Club București (componență: Gabriel Stanciu, Cristian Vitan, Sorin Rudeanu), locul 9 - Carping Club București (componență: Gabi Tomulescu, Ciprian Dochiță, Mircea Stănescu), locul 11 - Carping Club București (componență: Valentin Dumitru, George Brătianu, Valentin Vasilescu), locul 12 - RC Moldova (componență: Vadim Baranovski, Sergey Buzhor, Ivan Mazur), locul 14 - Senzor București (componență: George Slave, Alexandru Mihai „Maxx”), locul 15 - Gabi Viteza Carp Team (componență: Tata Nițu, Solomon Csaba, Albert Alexandru), locul 19 - Baricada (componență: Nicu David, Viorel David), locul 20 - Senzor București (componență: Claudiu Popa „Claumar”, Nicu Marin „Cioara”, Marius Pop „Hamsie”), locul 21 - Tasko Carp (componență: Petko Petkov, Nedko Ratchkov, Radomir Zafirov).