CLIPUL DE RĂMAS BUN. ZLATAN IBRAHIMOVIC SE RETRAGE DE LA NAŢIONALA SUEDIEI

CLIPUL DE RĂMAS BUN. ZLATAN IBRAHIMOVIC SE RETRAGE DE LA NAȚIONALA SUEDIEI

Ştire online publicată Marţi, 28 Iunie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Clipul de retragere al lui Zlatan Ibrahimovic ar trebui predat în centrele de copii și juniori, scrie site-ul urbology.ro, despre momentul retragerii marelui Ibrahimovic de la naționala Suediei.„A fost o aventură frumoasă pentru un băiat plecat dintr-un ghetou” a fost doar o parte din discursul de adio al lui Zlatan Ibrahimovic. După meciul pierdut în fața Belgiei la Campionatul European, atacantul suedez și-a anunțat retragerea de la națională.„Mă simt ciudat, chiar dezamăgit, dar în același timp m-am simțit bine. Am avut posibilitatea să joc la acest Campionat European, am reprezentat Suedia și sunt mândru de acest lucru. Meciul cu Belgia a fost cu siguranță ultimul pentru mine în echipamentul naționalei. Am amintiri frumoase de la echipa națională. E o poveste extraordinară pentru un copil plecat dintr-un ghetou și care a ajuns să-și reprezinte țara”, a declarat Ibrahimovic la conferința de presă de după meciul cu Belgia de la Euro.Ca de obicei, Zlatan și-a făcut ieșirea din scenă cu stil, cu un clip de rămas bun, care ar trebui predat în centrele de copii și juniori. Zlatan Ibrahimovic este cel mai bun marcator din istoria naționalei Suediei, cu 62 de goluri în 116 meciuri, notează urbology.ro