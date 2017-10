Divizia Națională de rugby juniori sub 19 ani

Cleopatra vrea să uite de înfrângerea cu Baia Mare printr-un succes pe terenul Stelei

Echipa CS Cleopatra Mamaia are un meci dificil în etapa a 17-a a Diviziei Naționale de rugby juniori sub 19 ani. Sâmbătă, de la ora 13.00, în complexul „Ghencea” din București, formația de la malul mării dă piept cu CSS 3 Steaua, gazdele jucându-și cu această ocazie una dintre ultimele șanse de calificare în play-off. „Vrem să facem cât mai repede uitat eșecul cu Baia Mare, din runda trecută. Trebuie să batem pe Steaua și să ne pregătim apoi pentru celelalte jocuri tari ale sezonului regulat, cu Pantelimon și Suceava, acasă, și cu LPS Focșani, în deplasare. Am încredere în jucătorii mei, sunt convins că vor da totul contra Stelei”, a declarat antrenorul Cleopatrei, Marian Udroiu. Celelalte partide ale rundei: LPS Suceava - Metrorex București, CSS Bârlad - CSS Unirea Iași, CSS 2 Baia Mare - Olimpia București. RC Pantelimon va câștiga la „masa verde”, scor 5-0, partida cu CS Gens Cluj, ardelenii retră-gându-se din campionat. LPS Focșani stă. Clasamentul la zi: 1. CSS 2 Baia Mare (56 puncte), 2. RC Pantelimon (51 p), 3. CS Cleopatra (49 p), 4. LPS Suceava (40 p), 5. LPS Focșani (39 p), 6. CSS 3 Steaua (37 p).