DN de rugby juniori U19

Cleopatra trece Milcovul cu gândul la victorie

Sâmbătă, sunt programate partidele etapei a 21-a în Divizia Națională de rugby juniori sub 19 ani. Echipa CS Cleopatra Mamaia (3, 65 p) se deplasează la Focșani, pentru duelul cu formația Liceului cu Program Sportiv din localitate (4, 59 p), punctele puse în joc fiind importante în special pentru oaspeți. „Și noi, și Focșaniul, suntem deja calificați în semifinale, așa că va fi un joc în care forțele vor fi menajate pentru faza următoare a campionatului. Avem șanse pur teoretice de a termina sezonul regulat pe locul doi, ceea ce ne-ar permite să jucăm semifinala acasă, dar, atât timp cât acestea există, ne batem până la capăt. Dacă evoluția echipei va fi precum cea din meciul cu Pantelimonul, nu putem pierde la Focșani”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan. *** Luni, 17 mai, de la ora 17.30, la sala de protocol a stadionului „Constructorul-Cleopatra” din Complexul Sportiv „Badea Cârțan”, va avea loc ședința tehnică a turneului final al Campionatului Național de rugby juniori sub 17 ani și sub 18 ani. La competiția care începe marți, vor lua parte 16 echipe.