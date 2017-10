Cleopatra spulberă Bârladul şi rămâne lideră

În Divizia Națională de rugby juniori sub 19 ani

Cleopatra spulberă Bârladul și rămâne lideră

Echipa CS Cleopatra Mamaia a mai făcut un pas către titlul național. În partida din etapa a patra a Diviziei Naționale de rugby juniori sub 19 ani, formația antrenată de Marian Nache s-a impus clar, pe teren propriu, scor 66-0, în fața CSS-ului Bârlad. Victoria îi menține pe constănțeni în fotoliul de lider, cu 20 de puncte, tot atâtea câte are și ocupanta poziției secunde, Metrorex, diferența fiind făcută la esaveraj. Celelalte rezultate ale rundei: CSS Unirea Iași - LPS „Nicolae Rotaru" CSS Constanța 76-0, Metrorex - CS Gens Cluj 31-0, Dinamo - Dunărea Galați 65-3, LPS Focșani - CN „Aurel Vlaicu" 3-17, Rep. Moldova - CSS 3 Steaua 0-5 (la „masa verde", medic absent de la teren). Etapa viitoare, duminică, 21 octombrie, LPS-ul are meci la Constanța cu reprezentativa Moldovei (stadion „Badea Cârțan", ora 10), în timp ce Cleopatra și-a amânat pentru 14 noiembrie întâlnirea cu CN „Aurel Vlaicu", de la București. Altfel, în etapa a patra a Diviziei Naționale de rugby juniori sub 18 ani, LPS a trecut cu 62-0 de Unirea Iași și a rămas pe locul întâi, iar CS Cleopatra a cedat (3-55) în jocul cu CSS Bârlad.