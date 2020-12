Cleopatra Chirondojan: „Clubul sportiv merge mai departe, în memoria tatălui meu”

„Nu putem închide acest club, vom continua munca tatălui meu. Rugby-ul a fost marea pasiune a vieţii sale şi a iubit acest club ca pe propriul copil. Îi anunţ pe această cale pe toţi iubitorii rugby-ului că o să fie bine la club.







La rândul său, noul preşedinte, Victor Bezuşcu, spune că, împreună cu cei doi vicepreşedinţi, va face tot ce îi va sta în putinţă pentru ca acest club să îşi continue activitatea la cote de performanţă.







Noua echipă de conducere executivă va avea ca priorităţi rezolvarea problemelor legate de buget şi identificarea unui teren pentru antrenament şi meciuri oficiale.







„Împreună cu cei doi vicepreşedinţi, voi încerca să atragem sponsori alături de club. Sperăm să avem în continuare şi sprijinul Primăriei Constanţa, aşa cum l-am avut şi până în acest moment. Vom încerca să facem colaborări între cluburile din judeţ, pentru a trage toţi în aceeaşi direcţie.







Unul dintre vicepreşedinţi, Constantin Gheară, este fost internaţional, participant la trei ediţii de Cupa Mondială (juniori 1998, tineret 2001 şi seniori 2011), director dezvoltare regiunea Dobrogea, asistent universitar timp de cinci ani, până în vara lui 2020 la Universitatea „Ovidius”.







„Anul acesta, mă perfecţionez în monitorizarea jucătorilor prin sistemul GPS, am întrerupt activitatea de la facultate, pentru a finaliza studiile doctorale. Împreună cu cei de la CS Cleopatra, vreau să ducem mai departe tradiţia începută de Vasile Chirondojan”, a precizat Constantin Gheară.







Celălalt vicepreşedinte este Nicolae Lascu, fost jucător, timp de şase ani, al echipei CS Cleopatra, medaliat cu argint şi bronz la Campionatele Naţionale de juniori. A studiat în străinătate, fiind absolvent al California State University Northridge.







„Educația este cea mai puternică armă pe care o putem folosi pentru a schimba lumea. Am crezut mereu că tinerii sunt schimbarea și că au nevoie de susținere și de promovare, iar eu îmi doresc ca, alături de o echipă dinamică, cu viziune și putere de muncă, să fim schimbarea de care are nevoie echipa Cleopatra. Așa am decis să accept provocarea, să mă alătur echipei şi să dezvoltăm tot ceea ce a creat Vasile Chirondojan”, a spus Nicolae Lascu.

