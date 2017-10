Claudiu Voiculeţ nu se lipeşte la gol

Claudiu Voiculeț nu se lipește la gol

Ştire online publicată Luni, 11 Februarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

„Ca antrenament, partida ne-a folosit, păcat că nu am și marcat. Ca și în precedentele meciuri, am ratat din nou. Nu mă lipesc la gol și pace, dar sper ca în campionat să fie altfel. Nu pot să spun la ce nivel ne aflăm acum, vom vedea în meciurile oficiale. Și înainte de tur, am bătut în partidele amicale, dar apoi, când a contat cu adevărat, nu ne-a mai mers la fel de bine. Vom avea un retur greu, dar sperăm să iasă bine“ Claudiu Voiculeț, mijlocaș Farul