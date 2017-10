Claudiu Keşeru: "Îmi venea să mă arunc direct în peluză"

Claudiu Keșeru: "Îmi venea să mă arunc direct în peluză"

Keșeru (27 de ani) a fost ultimul marcator al Stelei în partida cu Dinamo, după Szukala (45+3), Papp (78), ajungând, astfel, la 12 goluri înscrise în actuala ediție de campionat. Atacantul campioanei României nu este la primul gol înscris în poarta dinamoviștilor. Keșeru a punctat pentru prima dată în Liga I, în egalul de anul trecut,din returul sezonului (1-1), dar și în semifinalele Cupei României, din 2013."Senzația e una pe care nu am cum s-o exprim. După ce am înscris, nici nu mai știam ce să fac, aveam așa o stare de euforie încât îmi venea să mă arunc direct în peluză. Adevărul e că în astfel de meciuri e rivalitate mare, atmosfera e incredibilă, intri încărcat de motivație, când mai sunt și peste 40.000 de spectatori e clar că joci totul la nivel maxim măcar din punctul de vedere al determinării", a declarat Claudiu Keșeru.