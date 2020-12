Claudia Bobocea: „Sunt o persoană optimistă, nu mă sperii prea uşor”

S-a intrat în pandemie, am încercat să tratez această situație ca pe una normală și pot spune că, momentan, schimbarea a fost în bine pe toate planurile pentru mine. M-am adaptat repede situației. Faptul că m-am putut antrena normal, datorită legislației portugheze, care a permis sportivilor să își desfășoare activitatea, a adus un plus acelui moment dificil pentru mine. Dar am rămas la fel de motivată și mi-am asumat riscul de a călători la câteva competiții. Dorința de a concura din nou a fost mare”, a declarat, pentru site-ul oficial al Federaţiei Române de Atletism, Claudia Bobocea.







Atleta anului are gânduri mari pentru sezonul viitor.







În vârstă de 28 de ani, Claudia Bobocea este o specialistă a probelor de 800 m şi 1.500 m, fiind medaliată cu aur, în 2020, la Campionatele Naţionale şi Campionatele Balcanice. Ea se antrenează, în această perioadă, în Portugalia.

Desemnată de către federaţia română de specialitate drept cea mai bună atletă a anului 2020, Claudia Bobocea spune că pandemia Covid-19 i-a provocat chiar o schimbare în bine şi că abia aşteaptă să se alinieze, anul viitor, la linia de start.„2020 a fost un an care a început sub semnul incertitudinii și care s-a finalizat cu două recorduri personale și reconfirmarea baremului olimpic.„Sunt o persoană optimistă și nu mă sperii prea ușor. Aștept cu nerăbdare să mă așez din nou la linia de start în 2021. Îmi doresc o medalie internațională, la Campionatele Europene, Campionatele Mondiale sau Jocurile Olimpice. Voi munci din greu pentru a-mi îndeplini acest obiectiv. Și știu că, dacă voi fi perseverentă, disciplinată, muncitoare și motivată, voi reuși.Mă bucură foarte mult această nominalizare. Reprezintă recunoașterea muncii mele depuse de-a lungul timpului”, a mai spus sportiva antrenată de Valentin Anghel.