Clasamentul WTA / Serena Williams, noul număr unu mondial. Pe ce loc se află Simona Halep

Ştire online publicată Luni, 24 Aprilie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Serena, care a anunțat săptămâna trecută că este însărcinată, a făcut rocada cu germanca Angelique Kerber, care ocupă locul al doilea, la 85 de puncte. Karolina Pliskova (Cehia) se află pe locul al treilea, Dominika Cibulkova (Slovacia) este a patra, iar Halep se află pe cinci, la 44 de puncte de aceasta.Irina Begu ocupă în continuare locul 33, Monica Niculescu se menține pe 47, Sorana Cîrstea a coborât patru locuri și este pe 66, iar Patricia Țig a pierdut un loc, fiind acum pe 87.La dublu, România mai are două jucătoare în top 100, Monica Niculescu pe 23 și Raluca Olaru pe 53.În clasamentul WTA Road to Singapore, pentru Turneul Campioanelor, Simona Halep este în continuare pe locul 44.Clasamentul WTA la simplu:1 (2). Serena Williams (SUA) 7.010 puncte2 (1). Angelique Kerber (Germania) 6.9253 (3). Karolina Pliskova (Cehia) 6.0204 (4). Dominika Cibulkova (Slovacia) 5.0655 (5). Simona Halep 5.0216 (6). Garbine Muguruza Blanco (Spania) 4.6917 (7). Johanna Konta (Marea Britanie) 4.3308 (8). Agnieszka Radwanska (Polonia) 4.2059 (9). Svetlana Kuznețova (Rusia) 4.02510 (10). Madison Keys (SUA) 3.857......................................................33 (33). Irina Begu 1.50747 (47). Monica Niculescu 1.11066 (62). Sorana Cîrstea 87387 (86). Patricia Țig 694112 (115). Ana Bogdan 521244 (255). Irina Bara 204274 (273). Cristina Dinu 165292 (288). Alexandra Cadanțu 154293 (258). Andreea Mitu 153 etc.