Circ la JO Olimpice 2018. Sportiv canadian, reţinut de poliţie pentru că ar fi furat o maşină în Coreea de Sud

Circ la JO Olimpice 2018. Sportiv canadian, reținut de poliție pentru că ar fi furat o mașină în Coreea de Sud

Ştire online publicată Sâmbătă, 24 Februarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Sportivul canadian Dave Duncan a fost retinut pentru scurt timp, sambata dimineata, fiind acuzat de politia sud-coreeana ca impreuna cu sotia sa si cu managerul sau au furat o masina si unul dintre ei a condus sub influenta bauturilor alcoolice, relateaza presa internationala, citata de news.ro.Potrivit Reuters, un reprezentant al politiei din provincial Gangwon a spus ca sportivul, sotia sa si managerul s-au urcat intr-o masina care nu era incuiata si a avea motorul pornit, in zona Pyeongchang. Apoi, managerul a pornit masina si cei trei au plecat, insa nu dupa mult timp au fost opriti de politie. Managerul este acuzat si ca a condus sub influenta bauturilor alcoolice.La o conferinta de presa sustinuta sambata, Chris Overholt, oficial al Comitetului Olimpic Canadian, a declarat ca forul are cunostinta despre incident, dar a refuzat sa precizeze cine sunt cei trei implicati."Confirmam ca incidentul a avut loc noaptea trecuta. Persoanele implicate coopereaza cu cei care ancheteaza cazul. Tratam cazul cu seriozitate maxima", a spus Overholt.Radio-Canada.ca noteaza ca toti cei trei protagonisti ai incidentului erau bauti si au fost retinuti. Politia nu a precizat cine era la volan, adauga sursa citata, care mentioneaza ca sportivul si insotitorii sai au luat masina pentru o deplasare pana la satul sportivilor.Dave Duncan s-a clasat miercuri pe locul patru in finala mica la ski cross, la JO de la Pyeongchang.