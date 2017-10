Ciprian Marica impresionat de mesajul lui Cristian Chivu la retragerea din cariera de fotbalist

Atacantul echipei Getafe Ciprian Marica a postat, luni, un mesaj pe pagina sa de Facebook, în care spune că a fost impresionat de discursul lui Cristian Chivu la retragerea din cariera de fotbalist, informează Mediafax."Cristian Chivu s-a retras la doar 33 de ani. Accidentările l-au măcinat, fotbalul nu e un sport ușor, așa cum crede multă lume. Am văzut discursul său de despărțire, încheiat cu lacrimi în ochi și am fost impresionat! Un om deosebit și un coechipier pe care te poți baza în orice situație! Mult succes, Cristi, în tot ce vei face de acum! Sunt mândru că am împărțit același vestiar cu tine!", a scris Marica.Luni, după ce site-ul oficial al clubului Internazionale Milano a anunțat rezilierea contractului de comun acord, Chivu a postat un mesaj pe Facebook în care spune că a intrat în lumea fotbalului ca un visător cu multe ambiții și o părăsește cu câteva fire albe, jucătorul aducându-i totodată un omagiu tatălui său, care ar trebui să fie mândru de el."Am intrat în această lume tânăr, în liniște, visător și plin de ambiție și ies cu ceva fire albe, multe cicatrici și cu convingerea că inima mea e la locul ei chiar, daca am pus-o de fiecare dată la dispoziția echipelor la care am jucat. Tată, sper ca ești mândru de omul care am devenit. Este sfârșitul unei călătorii… și începutul, pentru restul vieții mele!!!", a afirmat Cristian Chivu.