Ciprian Marica este de părere că Adi Mutu va fi noul selecţioner al României

În prezent acţionar la FC Farul, Marica a dezvăluit că a discutat cu Mutu și a aflat ce planuri are fostul selecționer al României U21.





Adi Mutu a negociat cu Kisvarda în această iarnă și chiar a mers în Ungaria pentru a vedea toate condițiile de la echipă, însă „Briliantul” a refuzat în cele din urmă oferta maghiarilor.





Dacă va fi numit în cele din urmă în funcția de selecționer al României, Adrian Mutu ar trebui să își aducă secunzi cu experiență, crede Marica.





„Personal, sper ca Adi Mutu să fie alegerea şi nu doar pentru că mi-a dat o căruţă de pase de gol la echipa naţională. Ci pentru că ştiu ceea ce simţea Adi Mutu atunci când îmbrăca tricoul primei reprezentative, ştiu ce simţea el şi vreau să cred că lucrul ăsta contează în CV-ul pe care îl are. Sper ca lucrul ăsta să îl poată transmite jucătorilor, am vorbit cu el şi ştiu filozofia şi ceea ce îşi doreşte el să joace. La echipa naţională, nu trebuie să fii antrenor, trebuie să fii selecţioner. Selecţionerul necesită alte atuuri în viziunea mea şi anume să ai ochi la fotbalişti, în primul rând. Nu ştiu cum va putea gestiona situaţiile dificile. Consider că un antrenor la echipa naţională trebuie să ştie să gestioneze situaţiile dificile. Sper să fie inteligent, dacă el va fi alegerea, şi să compenseze acest lucru printr-un secund sau prin secunzi mai experimentaţi”, a spus Marica, după cum scrie as.ro.





