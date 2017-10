Ciocnire între „giganţii“ de România, HCM Constanţa şi UCM Reşiţa

Derby-ul Ligii Naționale de handbal masculin se joacă pe litoral

Ciocnire între „giganții“ de România, HCM Constanța și UCM Reșița

Când două dintre forțele handbalului masculin românesc - HCM Constanța și UCM Reșița - se ciocnesc, nu au cum să nu iasă scântei. Orgoliile sunt uriașe, dar, mai mult ca niciodată, cele două puncte puse la bătaie cântăresc enorm. Dacă vă place handbalul, nu aveți voie să ratați meciul dintre HCM Constanța (6, 10 p) și UCM Reșița (1, 12 p), din etapa a opta a Ligii Naționale masculine, programat sâmbătă, de la ora 18.55, la Sala Sporturilor. După seria evoluțiilor ezitante din debutul stagiunii, echipa antrenată de Eden Hairi și-a propus să recupereze timpul pierdut, iar prima ocazie i se oferă chiar în week-end. O victorie cu eterna rivală Reșița reînscrie HCM-ul în cursa pentru titlu și, în plus, le-ar închide gura cârcotașilor, care aruncă nejustificat cu noroi într-o echipă care și-a câștigat respectul prin munca din teren. HCM are ceva probleme în lot, câți-va jucători nu sunt complet refăcuți, dar, sprijiniți de suporteri, trebuie să găsească drumul spre succes. Celelalte partide ale rundei: U Bucovina Suceava - CSM București, Steaua București - Știința Bacău, Pandurii Târgu Jiu - Poli Timișoara, Dinamo Brașov - HC Minaur Baia Mare. Meciurile CSM Oradea - CSM Satu Mare 26-26 și U Cluj - HC Odorhei 28-24 s-au disputat în devans. so