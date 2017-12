CIO a suspendat Rusia de la JO de iarnă

Miercuri, 06 Decembrie 2017.

Comitetul Internațional Olimpic (CIO) a suspendat Rusia de la Jocurile Olimpice de iarnă la PyeongChang din 2018, dar unii sportivi ruși vor putea evolua sub drapel neutru, a anunțat forul de la Lausanne. După această decizie, televiziunea rusă a anunțat că nu va transmite Jocurile Olimpice de iarnă.Televiziunea rusă nu va transmite Jocurile Olimpice de la Pyeongchang din 2018, din cauza excluderii Rusiei de către Comitetul Internațional Olimpic (CIO), informează Reuters.După decizia CIO, grupul media de stat VGTRK a anunțat că nu va difuza competițiile de la JO de iarnă.Unii sportivi ruși vor putea evolua la probe individuale sau pe echipe sub numele „Sportiv Olimpic din Rusia (SOR)”. Aceștia vor concura cu un echipament pe care va fi înscris numele lor și drapelul olimpic. La ceremonia va fi intonat imnul olimpic.CIO a decis și excludere pe viață de la JO a ministrului rus al Sporturilor, Vitali Mutko, și a secretarului Iuri Nagornih.Condițiile ca un sportiv rus să poată participa sunt extrem de stricte, după ce vor fi testați în mai multe rânduri pentru dopaj.Este pentru prima oară în istoria olimpismului când un comitet olimpic este exclus integral la o ediție la JO. La Rio, în 2016, federațiile au putut decide dacă exclud sau nu sportivi ruși și doar cea de atletism a hotărât să nu accepte atleții Rusiei.Decizia Comitetului Internațional Olimpic (CIO) vine ca urmare a dopajului de stat organizat din Rusia.Agenția Mondială Antidoping (WADA) a anunțat, la 11 noiembrie, că a intrat în posesia unei baze de date a laboratorului din Moscova, care confirmă raportul McLaren privind dopajul susținut de stat în Rusia.WADA a precizat că documente din perioada ianuarie 2012 - august 2015 au intrat în posesia departamentului său de informații și investigații. Agenția a adăugat că analiza documentelor a fost finalizată și a fost prezentată în cadrul ședinței comitetului său executiv, din 15-16 noiembrie, de la Seul. WADA a informat Comitetul Internațional Olimpic, care de asemenea investighează acuzațiile de dopaj aduse Rusiei.În 2016, un raport independent, întocmit de avocatul canadian Richard McLaren, a arătat că peste 1.000 de sportivi ruși de la peste 30 de discipline sportive au fost implicați într-un sistem de dopaj centralizat, cu sprijinul serviciilor secrete, timp ce cinci ani, având ca obiectiv Jocurile Olimpice de la Soci din 2014.După publicarea raportului, WADA a recomandat ca tuturor sportivilor ruși să li se interzică participarea la Jocurile Olimpice și la Jocurile Paralimpice de la Rio, din 2016. Însă Comitetul Internațional Olimpic (CIO) a decis să nu impună o interdicție generală și a lăsat hotărârea cu privire la participarea sportivilor ruși la Rio la latitudinea federațiilor internaționale. În cele din urmă, la Rio au participat 271 de sporti ruși.Scandalul de dopaj în care este implicată Rusia a izbucnit după ce Grigori Rodcenkov, fost șef al laboratorului antidoping de la Moscova până în noiembrie 2015, a declarat, în mai 2016, pentru New York Times, că zeci de sportivi ruși, între care 15 medaliați olimpici, au profitat de un sistem de dopaj organizat și supravegheat de serviciile secrete ruse, pentru Jocurile Olimpice de la Soci, din 2014.După moartea subită a doi angajați ai laboratorului, survenită în februarie 2016, Rodcenkov a afirmat că se teme pentru viața lui și s-a refugiat în SUA, țară care nu are acord de extrădare cu Rusia.Kremlinul a răspus la acuzațiile lui Rodcenkov, precizând că sunt „calomnii ale unui transfug”.În urma dezvăluirilor fostului director, WADA a comandat un raport independent juristului canadian Richard McLaren, care a ajuns la concluzia că în Rusia a existat un sistem de dopaj de stat securizat, dirijat, controlat și supravegheat de Ministerul rus al Sporturilor.În iunie 2016, comitetul rus însărcinat cu cercetarea cazurilor penale majore a deschis o anchetă pentru „abuz de putere” împotriva lui Grigori Rodcenkov. Potrivit autorităților ruse, el a acționat din proprie inițiativă când a distrus mii de eșantioane recoltate de la sportivi ruși, înaintea sosirii unei comisii de anchetă a WADA.De la începutul acestui scandal, Rusia a respins orice acuzație privind existența unui sistem de dopaj organizat de stat, insistând asupra culpelor individuale ale sportivilor dopați și ale responsabililor Agenției Antidoping Ruse (Rusada) sau a laboratorului antidoping.Sursa: News.ro