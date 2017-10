Cine va fi noul antrenor al FC Farul?

1

Farul Vs. Viitorul: Cateva observatii...

Singurele asemanari dintre Farul si Viitorul este ca amandoua poarta numele "Constanta" in titlu si amandoua au doi presedinti de cluburi capabili: Marcel Lica si Paul Peniu. In rest diferentele sunt uriase. Viitorul este pe locul 1, Farul pe locul 10, Viitorul are meciuri de pregatire chiar si dupa ce s-a incheiat turul (ceea ce arata o rigurozitate si o disciplina maxima), Farul a ramas si fara antrenor si fara o parte din jucatori si a incheiat turul in genunchi, Viitorul are o situatie financiara sigura si consistenta, Farul este un club care duce lipasa banilor chiar si pentru mentinerea echipei in Liga 2, Viitorul are in spate echipe puternice de juniori si un... viitor asigurat, Farul nu are mai nimic, iar viitorul ii este pus sub semnul intrebarii. Aceste observatii ma fac sa cred ca daca Farul nu va reusi sa atraga in scurt timp un investitor de puternic, in Constanta va exista in curand o singura echipa, Viitorul, si nu este deloc bine!