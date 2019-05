Cine va câștiga Champions League în acest an?

Sincer vorbind, cine s-ar fi așteptat ca în faza semifinalelor UEFA Champions League din acest sezon să se regăsească Ajax Amsterdam?"Lăncierii" au avut un parcurs răsunător, elimindu-i pe "galacticii" de la Real Madrid, mult mai telurici de la plecarea lui Cristiano, și apoi și pe Juventus Torino, actualul club al starului portughez.Olandezii de la Ajax îi înfruntă în semifinale pe englezii de la Tottenham Hotspur, un duel care nu a mai avut loc de foarte multă vreme (singurele meciuri oficiale dintre cele două datează din 1981, ambele câștigate de Hotspur).Ajax a venit cu un moral până la cer după victoriile în fața celor de la Real și Juventus (de asemenea, "lăncierii" se află pe primul loc în campionatul intern, cu 111 goluri marcate în 32 de partide din Eredivisie).De cealaltă parte, Tottenham a trecut la limită de Manchester City în sferturi, golurile înscrise în deplasare fiind decisive la final în economia "dublei" jucate."Spurs" au fost nevoiți să joace meciul de acasă fără Heung-Min Son, Harry Kane și Erik Lamela, ultimul, accidentat de ceva timp.Toate aceste absențe au contat hotărâtor la aportul ofensiv al echipei și "mânjii" de la Ajax conduși magistral în teren de căpitanul lor de 19 ani, De Ligt, au câștigat meciul tur cu scorul de 1-0 și au prima șansă de a accede în finală.În cealaltă semifinală, se afla față în față două foste campioane ale Europei: Barcelona, pe de o parte, cu ultimul trofeu de campioană în Champions League câștigat în sezonul 2014-2015, iar Liverpool, de cealaltă parte, cu ultimul titlu obținut cu 10 ani mai devreme.Meciul tur, de pe Nou Camp, a însemnat, din nou, o reprezentație strălucitoare a lui Leo Messi. El a înscris de două ori, iar scorul final, 3-0 pentru Barca, a cam retezat de tot aripile "cormoranilor".Cred că dimensiunile scorului sunt, totuși, prea mari, pentru că Mo Salah, Sadio Mane sau James Milner au avut ocazii clare, ce ar fi putut "strange" scorul și ar fi oferit o imagine mai aproape de realitate a desfășurării ostilităților.Dar fotbalul se joacă pe goluri, iar geniul lui Messi a guvernat și această confruntare. Iar șansele de calificare ale lui Liverpool s-au cam dus către zero, trebuie să fim onești.Așteptăm meciurile retur cu sufletul la gură, Champions League ne oferă cel mai frumos fotbal din lume.