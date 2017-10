Cine va antrena FC Farul? Grigoraş, Gache sau Petcu?

Cine va antrena FC Farul? Grigoraș, Gache sau Petcu?

FC Farul începe să se organizeze, cu greu, pentru viitorul sezon al Ligii a II-a. Însă, în acest moment, echipa este ținută în loc, din punct de vedere financiar, de actele colaborării dintre Consiliul Județean Constanța și actualul patron al echipei dobrogene, Giani Nedelcu, care trebuie sem-nate. Conform surselor noastre, cele două părți ar trebui să parafeze înțelegerea în următoarele zile, timp în care se va discuta și cine va antrena echipa în sezonul ce urmează să înceapă. Pe listă se află doi antrenori disponibili: Petre Grigoraș, care, deși nu și-a încheiat problemele cu Oțelul Galați, ar fi dispus să antreneze Farul; Constantin Gache, care a antrenat ultima oară Săgeata Năvodari, în sezonul precedent al eșalonului secund, și încă unul, care activează la Academia Hagi: Ștefan Petcu.Antrenorul Petre Grigoraș a mai antrenat și în trecut FC Farul, reușindu-se sub îndrumarea acestuia una din cele mai bune performanțe din istoria clubului, și anume participarea în finala Cupei României. În ideea unei reîntoarceri pe Litoral, tehnicianul în vârstă de 48 de ani spune că nu s-ar implica decât dacă autoritățile locale ar iniția un proiect ambițios.„Știam ceva despre o eventuală preluare a echipei de către Consiliul Județean Constanța. Nu pot să spun că nu aș lua în considerare să antrenez din nou Farul, dar, totuși, am ajuns la un anumit nivel și dacă nu va fi un proiect foarte serios, îmi este greu să mă întorc de unde am plecat. Cu Farul am plecat de jos, de la Divizia B, am promovat, am jucat și finala Cupei României, dar acum nu știu care sunt proiectele și ideile noilor investitori. Nu am fost contactat și nu am discutat cu absolut nimeni, dar nu voi refuza o discuție în cazul în care se va concretiza ceva. Am nevoie de o motivație serioasă și îmi doresc foarte mult să antrenez la un nivel înalt”, a declarat, pentru Cuget Liber, Petre Grigoraș.Fostul antrenor al Oțelului Galați și al Pandurilor Tg. Jiu ne-a mai spus că se simte bine, având în vedere că în aprilie a fost supus unei intervenții chirurgicale, prin care i-a fost implantat un stimulator cardiac. „Mă simt foarte bine. Nu am niciun fel de problemă de sănătate. Am fost la control, iar totul este OK. Sunt apt de muncă! Aștept oportunități, am avut și altele, dar momentan le-am refuzat, până mi-am intrat în normalitate, iar acum, din moment ce totul este bine, o să analizez toate ofertele pe care le am și o voi alege pe cea mai bună”, ne-a mai spus Grigoraș.Un alt antrenor care a mai activat pe banca tehnică a Farului este Constantin Gache. Și el ar fi dispus să antreneze echipa, însă nimeni nu l-a contactat până acum. „În primul rând, mă bucură faptul că FC Farul continuă să existe, dar m-aș bucura și mai mult dacă s-ar concretiza înțelegerea dintre club și autoritățile locale, cu atât mai mult că aș fi pe lista celor propuși pentru a antrena echipa. Deocamdată, nu știu nimic, nu m-a contactat nimeni. Bineînțeles că aș accepta să antrenez Farul, dar important este să existe echipa, cu sau fără mine”, a spus Constantin Gache.Ultimul pe lista „alb-albaștrilor” este Ștefan Petcu, fost jucător al Farului în epoca de aur. O discuție prelimi-nară între el și conducerea clubului a avut deja loc, aceasta încheindu-se cu o „propunere”.. și atât! Petcu își desfășoară activitatea la Academia Hagi, iar o colaborare cu Farul ar însemna să părăsească pepiniera de la Ovidiu.„Am avut o discuție cu președintele FC Farul, Neculai Tănasă și patronul clubului, Giani Nedelcu. Mi s-a propus ca timp de un an de zile să fac o echipă, iar din al doilea an, să încercăm promovarea. Nu pot să refuz Farul niciodată. Am fost jucător la această echipă și mi-ar face mare plăcere să am ocazia să o și antrenez. Deocamdată, sunt la Academia Hagi. Cred că sunt ultimul pe lista Farului, pentru că mai sunt câțiva antrenori luați în considerare. În zilele următoare ar urma să se decidă ce se întâmplă cu Farul și cred că se vor rezolva problemele. Acum, echipa nu mai are cum să iasă la suprafață decât cu ajutorul Consiliului Județean. Dacă se va apela la mine, sunt dispus să încerc să antrenez echipa. Nu mă dau la o parte, chiar îmi doresc acest lucru”, a precizat Ștefan Petcu.