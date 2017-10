Cine sunt premianţii Cupei de iarnă la fotbal de sală

Fotbal Old Boys, la Medgidia

Cine sunt premianții Cupei de iarnă la fotbal de sală

La Sala Sporturilor „Eftimie Ilisei” din Medgidia s-a desfășurat turneul de Old Boys la fotbal de sală a municipiului Medgidia, ajuns la ediția a XXVII-a. În cadrul evenimentului, au avut loc și competițiile de fotbal de sală pentru gimnaziu și liceu.În urma partidelor desfășurate, din cele 19 echipe participante la concursul Old Boys, podiumul a fost ocupat, în ordine, de Municipal Constanța, Spada Medgidia, Bialex Valea Dacilor și Club 29 Constanța.Au fost oferite diplome, trofee și premii constând în bani la toate categoriile: pentru cel mai bun portar, cel mai tehnic jucător, cel mai vârstnic jucător, cât și cel mai bun junior.La categoria cadeți, echipa Marigen Medgidia a ieșit pe primul loc, pe cel secund clasându-se Inter Poarta Albă, urmată de AS Valea Dacilor și CSS Medgidia.Competiția pe licee a fost câștigată de echipa Liceului „Dragomir Hurmuzescu”, urmată de Colegiul „Nicolae Bălcescu”, Colegiul Național „Kemal Ataturk” și Liceul „Nicolae Titulescu”.La gimnaziu, locul I a fost obținut de echipa Țcolii „Constantin Brâncuși”, locul II, de Școala „Lucian Grigorescu”, locul III, de Școala „Spiru Haret”, iar locul IV, de Școala „I.L. Caragiale”.„A devenit o tradiție ca municipalitatea să organizeze astfel de competiții, încurajând tinerii la început de carieră sportivă să își îndrepte atenția asupra sportului de performanță”, se arată într-un comunicat de presă al Primăriei municipiului Medgidia.