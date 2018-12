Cine sunt cei mai valoroşi trei jucători ai echipei FC Viitorul

Cine sunt cei mai valoroși trei jucători ai echipei FC Viitorul

După ce și-a premiat cei mai valoroși tineri sportivi ai Academiei „Gheorghe Hagi”, conducerea FC Viitorul și-a îndreptat atenția și către echipa de seniori, care face spectacol în Liga l de fotbal. Așa cum obișnuiesc în fiecare an, jucătorii cu cele mai bune performanțe au fost premiați de către patronul/antrenor Gheorghe Hagi.Primul în această ierarhie s-a clasat Ianis Hagi, cel care a reușit în acest an 17 goluri și 10 pase decisive în toate competițiile, fiind ales al treilea „cel mai bun jucător român al anului 2018”. De asemenea, Hagi jr. s-a calificat la Campionatul European de tineret de anul viitor și a debutat în naționala de seniori a României. În statisticile programului de monitorizare al parametrilor oferiți în meciurile de fotbal, InStat, Ianis Hagi figurează cu 412 acțiuni pozitive, fiind primul român în clasament.„În primul rând, sunt foarte fericit că am confirmat încrederea pe care a avut-o în mine clubul Viitorul și că am putut ajuta la îndeplinirea obiectivelor. A fost cel mai bun an din cariera mea, de până acum, și sunt fericit că am avut evoluții bune, pentru că ceea ce îmi doresc mereu este să joc fotbal la un nivel cât mai bun. Ca și decar, știu că am un rol important, de a crea mereu situații de gol pentru echipă. Sunt fericit că am reușit acest lucru și că prin golurile și pasele mele sunt în primii trei cei mai decisivi jucători din Liga 1. Apoi, faptul că am fost votat al treilea cel mai bun jucător român în acest an înseamnă foarte mult pentru mine și arată totodată și progresul meu după o pauză de un an și jumătate în care nu jucasem”, a declarat Ianis Hagi, pentru site-ul oficial al clubului constănțean.Pe locul secund s-au clasat doi jucători - atacantul Denis Drăguș și mijlocașul Tudor Băluță - ambii născuți în 1999, cu un salt formidabil în anul curent. Au devenit titulari la FC Viitorul și au debutat și în naționala de seniori a României.Locul trei a fost ocupat de mijlocașul Ionuț Vînă, cel mai constant jucător al formației lui Gheorghe Hagi, evoluând 1.800 de minute din cele 1.890 posibile în Liga l, în acest sezon, și integralist în toate cele patru partide pe care echipa sa le-a disputat în Europa League.