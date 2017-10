Cine sunt câştigătorii ediţiei a şaptea a Cupei Celco

Cine sunt câștigătorii ediției a șaptea a Cupei Celco

Săptămâna trecută, la Tenis Club Idu din Mamaia a avut loc ediția a șaptea a Cupei Celco, competiție adresată veteranilor, dotată cu premii în valoare de 2.400 de euro. La start, s-au aliniat 13 echipe la categoria +40 ani, 12 perechi la categoria +50 de ani și 10 perechi la +60 de ani.Sâmbătă, s-au desfășurat finalele, urmate de festivitatea de premiere. Astfel, la categoria +40 ani, echipa câștigătoare este formată din Dragoș Vasilescu și Gabriel Mirică, ei învingând echipa formată din Cristian Pîndichi și Mihăiță Pitu; la +50 de ani, câștigătorii au fost Dănuț Culețu și Laurențiu Bucur, iar pe locul doi s-au aflat Fănel Tudora și Seit Regep; la ultima categorie, +60 de ani, pe primul loc s-au clasat Nicolae Bileca și Ștefan Popescu, iar pe doi, Ioan Agachi și Valerian Iancu.Premiul pentru primul loc a fost de 500 de euro, iar pentru locul doi, de 300 de euro.Vineri seara, tot la baza TC Idu, a avut loc un meci demonstrativ, între perechile Nicolae Dușu / Andrei Pavel și Dumitru Verișan / George Cosac. Regula meciului a fost cine ajunge primul la 9 game-uri. Echipa Dușu/Pavel s-a impus, scor 9-1.„Anul acesta, am avut mai mulți participanți. Suntem în creștere de la an la an. Am reușit ca în șapte ani să devenim o tradiție. Turneul se adresează categoriei old boys și a ponit ca și un sprijin pentru orașul nostru. Am simțit nevoie să sprijin această competiție și să le dau o posibilitate oamenilor să facă sport și să aibă o viață sănătoasă”, a declarat proprietarul firmei Celco, Nicolae Dușu.