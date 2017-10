Cine sunt câştigătorii Cupei Sport pentru Sănătate la tenis de masă

CUPA SPORT PENTRU SĂNĂTATE LA TENIS DE MASĂ, EDIȚIA SEPTEMBRIE 2015

Cine sunt câștigătorii Cupei Sport pentru Sănătate la tenis de masă

Ştire online publicată Joi, 01 Octombrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Asociatia Sport Pentru Sanatate a organizat la Tomis Mall in intervalul 26 - 27 septembrie „Cupa Sport Pentru Sanatate la tenis de masa”, competitie dedicata exclusiv amatorilor, eveniment ajuns la cea de-a cincisprezecea editie. Totodată, acesta a fost și ultimul turneu al sezonului competitional „de vară”, ce s-a desfășurat între lunile mai – octombrie 2015.Peste șaizeci de concurenți, înscriși pe patru nivele de joc (avansați, experimentați, intermediari și începători) și-au disputat trofeele puse în joc, câștigând, pe lângă premiile puse în joc de ONG-ul organizator și partenerii acestuia (cupe, medalii, tricouri Pure Jatomi Fitness și vouchere de squash și biliard la Clubul Sportiv West Side), un timp de calitate caracterizat prin sport, sănătate și voie bună.Sistemul de joc este astfel conceput astfel încât fiecare participant să dispute mai multe meciuri în faza grupelor, cei mai buni calificându-se pe tabloul eliminatoriu. La finalul a peste 250 de partide disputate in cele doua zile de concurs pe primele 4 pozitii la Liga Expert (amatori avansați) s-au clasat Mitrea Silviu, Gheorghiu Cristian-Marian, Rosentzweig Sorin- Catalin si Balauca Daniel. Trofeul sezonului „de vara” a fost adjudecat, pe baza punctelor acumulate in cele cinci competitii lunare (mai – septembrie 2015) de Rosentzweig Sorin- Catalin.La Liga Master (amatori experimentati) cei 4 medaliati au fost, in ordinea locului ocupat in clasament, Stoianof Sebastian, Neag Florin, Danalache Daniel si Flaut Liviu, iar castigatorul sezonului „de vara” este Cadar Emin.Liga Challenge (amatori experimentati) a fost castigata de Nazare Florin, podiumul fiind completat de Ciuculin Liviu (ambii din Navodari), Rasid Aihan si Banciu George - jucator paralimpic in scaun rulant, care a lasat o impresie deosebita, fiind un exemplu de urmat in ceea ce priveste vointa si daruirea de care a dat dovada. Trofeul de sezon i-a revenit lui Rasid Aihan, castigat la mare lupta si la o diferenta de numai 15 puncte de ocupantul locului secund, Nechifor Constantin.Pe primele patru pozitii la Ligia Starter (amatori incepatori) s-au situat Nemteanu Alexandru, Bizdideanu Ciprian, Deacu Sorin si Radu Razvan, trofeul final, de sezon, fiind castigat, de asemenea, de Nemteanu Alexandru.Toti participantii vor beneficia de o intrarea gratuita la clubul Pure Jatomi Fitness Tomis, unul dintre partenerii evenimentului sportiv inca de la prima editie.Sezonul de iarna va debuta pe 24 octombrie, iar intentia organizatorilor este sa introduca in concurs si turnee de dublu, de asemenea pe nivele de joc. Iubitorii tenisului de masa se pot inscrie accesand siteul www.sportpentrusanatate.com si completand formularul de inregistrate ce va fi activ cu doua saptamani inaintea desfasurarii turneului.