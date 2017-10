Cine sunt campionii Maratonului Nisipului de la Constanţa

Cine sunt campionii Maratonului Nisipului de la Constanța

Potrivit informațiilor furnizate de președintele AS Sanasport, Daniel Antonaru, la fel ca în ziua precedentă, când a fost organizată cursa populară, și duminică, startul a fost dat la ora 11, din dreptul plajei Radio Vacanța, de multiplul campion internațional la atletism Ilie Floroiu, actual director al CS Farul Constanța.„Ne bucurăm că am reușit să înscriem orașul Constanța pe harta internațională a maratoa-nelor, cu acest eveniment sportiv organizat integral pe nisip. Mul-țumim participanților pentru încrederea acordată la prima ediție. Ne dorim ca această competiție să crească de la an la an și să concurăm, de la egal la egal, cu prestigioase maratoane mon-diale. Anul acesta, am avut un număr total de 180 de parti-cipanți”, a declarat Daniel Antonaru.Vremea ploioasă din Constanța nu i-a oprit pe participanți din alergare, mai ales că premiile au fost motivante. La prima ediție a Maratonului Nisipului s-au înscris, printre numeroși iubitori ai spor-tului din mai multe orașe ale țării, și sportivi de pe alte meleaguri: din Coreea de Sud au fost 16 par-ticipanți, o participantă a venit toc-mai din Japonia, iar competiția s-a bucurat și de prezența unui portughez, unui american și unui irlandez de origine română. Jae Eun și Mi Hyun Kim sunt din Coreea de Sud și lucrează în cadrul Șantierului Naval Mangalia. Jae are 22 de ani, iar mama sa, 42. Amândouă s-au înscris la una dintre cursele maratonului.„Pe noi sportul ne relaxează, este minte sănătoasă în corp sănătos. Îmi plac foarte mult plajele voastre, îmi plac oamenii de aici, pentru că sunt foarte deschiși și ospitalieri. Sportul este parte din viața mea și m-am decis să-mi depășesc limitele la acest prim maraton la care particip, alături de mama”, spune Jae Eun. Gheorghe Romașcanu este pompier în cadrul ISU Dobrogea și s-a înscris la cursa de 10 kilo-metri, unde s-a clasat pe locul doi. „Sportul pentru mine înseamnă sănătate, vigoare, am 48 de ani și nu mă las. Sunt alături de SanaSport de aproximativ un an, însă am mai participat la cam-pionate naționale, europene și mondiale”, a precizat Romașcanu.Cursa de 10 kilometri, categoria băieți, a fost câștigată de Cristian Bornaz (41 minute, 42 secunde), locul doi a fost ocupat de Gheor-ghe Romașcanu, iar locul trei, de Mihai Anton. În cursa feminină de 10 kilometri, s-a impus Elena Urîtu (48 minute, 50 secunde), urmată de Maria Niță și Simona Nour.La semimaraton - fete, Diana Vlad a terminat cursa în o oră, 54 minute și 4 secunde, campioana fiind urmată de Andreea Mari-nescu și Mihaela Biclea. Nicolaie Buceanu este cel care a ocupat locul întâi la semimaraton - băieți, cu o performanță de 1 oră, 23 minute și 9 secunde. Paul Nuțu s-a situat pe locul doi, iar Ale-xandru Pop, pe locul trei.Maratonul a fost cea mai mare provocare pentru participanți. Florin Szomyu a trecut primul linia de sosire, în 2 ore, 52 de minute, 6 secunde. Pe locul doi, s-a situat Vasile Tilibașa, iar Gabriel Iovan a terminat pe locul trei. Hyroko Ogawa, din Japonia, a câștigat maratonul la feminin, în 3 ore, 51 minute și 46 de secunde.Premiile, cu o valoare totală de 5.000 de euro, au constat în bani, echipamente sportive, alimente, pachete de consultații medicale gratuite, lecții de dans, pachete de acces gratuit la un centru de divertisment de tip paintball/airsoft și premii surpriză.Maratonul Nisipului a fost organizat de Asociația Sportivă SanaSport, Direcția Județeană de Sport și Tineret Constanța, Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral și partenerii lor.