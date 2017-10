Cine sunt campionii Cupei CELCO la tenis

Sâmbătă, pe terenurile Bazei Sportive Tenis Club Idu Mamaia, a avut loc festivitatea de premiere a ediției a V-a a Cupei CELCO la tenis pentru veterani și juniori, în care au fost acordate premii totale în valoare de 4.100 de euro câștigătorilor celor cinci categorii participante (+35, +45, +55 ani, juniori masculin și juniori feminin - 16-18 ani).Tradiționalul turneu de tenis Cupa CELCO a ajuns la final, week-end-ul trecut, odată cu disputarea finalelor la +35, +45 și +55 ani. Iată rezultatele finalelor la veterani: +35, Gabriel Mirică / Dragoș Vasilescu - Dan Dincă / Mircea Chipăilă 6-1, 6-1; +45, Viorel Dinicu / Fănel Tudora - Dănuț Culețu / Laurențiu Bucur 7-5, 7-6; +55, Iancu Carabaș / Ștefan Lungeanu - Florin Marțolea / Adrian Trandafir 3-6, 7-6, 6-3.Anul acesta, în premieră, s-au disputat meciuri și la juniori cu vârste cuprinse între 16-18 ani.Astfel, la masculin, Alexandru Buzelan a încheiat pe primul loc, urmat de George Gache și Angel Rașcu. La feminin, concursul a fost câștigat de Alexandra Păucă, pe locul doi și trei situându-se Ioana Buzelan, respectiv Maria Alexandra Nicola.Fostul prefect de Constanța, Dănuț Culețu, vede deja concursul organizat pe malul lacului Siutghiol ca o reuniune între prieteni și speră ca, pe viitor, să devină o competiție în care tinerii să se poată afirma în tenisul românesc.„Sunt câteva ingrediente care încep să dea o culoare foarte frumoasă acestui turneu. În primul rând participarea, care, acum, este la nivel național. Apoi, faptul că s-a extins și la tineri. Am văzut juniori foarte buni în competiție și sperăm ca la anul să colaborăm cu Federația Română de Tenis pentru a intra în circuitul național, așa fel încât să avem un turneu de tineri cu o participare mai numeroasă. În partea de veterani, avem deja o participare bună. S-a format o echipă, suntem între prieteni, iar atmosfera este foarte deschisă, tipică unui fenomen sportiv de calitate, și acest lucru nu poate decât să mă bucure, pentru că nu este vorba numai de noi, ci de faptul că, în Constanța, se organizează un asemenea eveniment prin bunăvoința acestui sponsor care este CELCO”, a declarat Culețu.Un turneu reușitParticipanții Cupei CELCO s-au declarat mulțumiți de concursul desfășurat la Mamaia.„Organizarea turneului a fost foarte bună din partea sponsorului CELCO și din partea gazdelor de la Tenis Club Idu. Echipele au fost destul de puternice. În mare, a fost un turneu reușit”, a precizat Dragoș Vasilescu, componentul perechii câștigătoare la categoria +35, care spune că se aștepta la câștigarea titlului: „Cu lipsă de modestie, mă așteptam să câștig, pentru că am studiat echipele participante și știam că perechea noastră avea cele mai mari șanse”.Dacă veteranii au dat un verdict favorabil organizării Cupei CELCO, iată că și tinerii s-au bucurat că, în acest an, au avut șansa să se întreacă pentru premiile puse în joc.„Un turneu cu jucători buni. În finală, am avut un meci mai greu. L-am întâlnit pe Alexandru Buzelan, care m-a învins, dar sunt fericit că m-am clasat pe locul secund. Pe viitor, îmi doresc să joc cât mai bine, să progresez de la meci la meci”, a declarat George Gache, jucător de la Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”.