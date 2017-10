Corespondență specială din Turcia, de la profesorul Claudiu Iordache

Cine sparge monopolul asiaticilor?

Sâmbătă, 24 Noiembrie 2007.

În aceste zile, în Antalya (Turcia), se desfășoară Campionatul Mondial de șah pentru copii și juniori. De la fața locului, președintele asociației județene de specialitate, Claudiu Iordache, transmite, pentru „Cuget Liber“, ultimele noutăți din tabăra României. Campionatul Mondial de șah pentru copii și juniori, care se desfășoară în Turcia, a ajuns la runda a șasea. Profitând de faptul că vineri a fost zi liberă, delegația României a efectuat o excursie în frumoasa zonă turistică a Anatolyei. În ceea ce privește campionatul propriu-zis, acesta reprezintă un spectacol nemaipomenit. În fiecare zi, aproape 1.400 de șahiști ocupă până la refuz saloanele hotelului Limra, unde se desfășoară concursul, iar seara, holurile hotelului sunt tixite la maxim de sute de jucători, antrenori, părinți, cu laptop-urile în brațe pentru conexiune wirelles la rețeaua de internet. Așa cum era de așteptat, la grupele mici, șahiștii din Rusia, India, China și Vietnam se află grupați pe locurile fruntașe, abordând partea a doua a concursului cu gândul la medalii. La grupele mai mari, monopolul asiaticilor este spart de unii sportivi din Polonia, Ucraina și Azerbaidjan. În ceea ce îi privește pe reprezentanții României, „explozia“ se lasă așteptată. Cu excepția a doi sportivi, tricolorii se află în zona mediană a clasamentului, pe plus sau minus 1. Una din cele două excepții provine de la grupa de băieți -16 ani, unde Cristian Chirilă este la egalitate pe locurile 2-6, cu cinci puncte, cu alți cinci jucători, pe primul loc fiind Leniart Arkadiusz, din Polonia. De asemenea, la fete -12 ani, Daria Vișă-nescu a acumulat 4,5 puncte și se află la egalitate pe locurile 7-14. Arzu Salim, trei puncte la secțiunea -8 ani Dintre copiii constănțeni participanți la acest campionat, Arzu Salim (Palatul Copiilor / Congaz) a obținut trei puncte, acesta fiind cel mai bun rezultat românesc la grupa de fete -8 ani (cealaltă reprezentantă la această grupă este Ana Maria Herciu - 2,5 puncte). Pe primele locuri, se află Nguyen Than Tien - 6 p (Vietnam), Zhansaya Abdumalik (Kazahstan), Ivana Furtado (India) și C. Meghna (India). La băieți -8 ani, Riza Salim (Palatul Copiilor / Congaz) are două puncte, ceilalți reprezentanți ai României fiind Mihnea Costachi (3,5 p) și Robert Stanciu (2,5 p). Începând de sâmbătă, se vor desfășura ultimele cinci runde ale Mondialelor. Să sperăm că juniorii noștri vor reuși o a doua parte a concursului mult mai bună decât prima. Claudiu Iordache