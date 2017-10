Cine şi cum ţine ştacheta ridicată în promovarea sportului constănţean

Cine și cum ține ștacheta ridicată în promovarea sportului constănțean

Șeful Direcției Județene de Sport și Tineret Constanța, Claudiu Teliceanu, a acordat, pentru „Cuget Liber”, un interviu în care ne-a vorbit despre realizările de la numirea sa în fruntea instituției pe care o conduce, proiectele de viitor, cât și pasiunea sa pentru sport și fotbal.- Cum vă simțiți la aproape 9 luni de la ocuparea fotoliului de director al Direcției Județene de Sport și Tineret Constanța?- Mă simt foarte bine în această postură, pentru că îmi este familiară datorită faptului că vreme de cinci ani am fost în Ministerul Tineretului și apoi al Sportului și Tineretului. Este o zonă frumoasă, unde lumea lucrează din plăcere.- Ce v-a determinat să candidați pentru acest post? - Sunt de principiu că acolo unde cunoști și crezi că poți cunoaște mai mult, este bine să te implici și că acolo unde nu cunoști, să-i lași pe alții care se pricep. Ei bine, eu cu asta mă ocup, cu managementul instituțiilor publice. Iată că acum o fac și pentru sport, și pentru tineret deopotrivă. Este foarte important faptul că, la acest nivel, sportul nu este o activitate generatoare de venit, cum este sportul de performanță, sportul comercial. Noi facem promovarea sportului și încercăm prin toate puterile să insuflăm viața activă și de sport în mintea oamenilor, de la cei mai mici, până la cei mai mari.- Cât din ce v-ați propus ați realizat până în prezent?- Până acum, am reușit aproape tot din ce mi-am propus. În primul rând, mi-am propus să fac tot ceea ce s-a făcut până acum, motiv pentru care niciuna din acțiunile și activitățile sportive care s-au realizat până la venirea mea la DJST nu a fost stopată. Faptul că le-am continuat, cel puțin din punctul meu de vedere, înseamnă că Direcția pentru Sport și Tineret nu a făcut nici măcar un pas înapoi prin venirea mea.- La ce ne putem aștepta de la DJST Constanța pe viitor?- Dincolo de acțiunile tradiționale, vin și proiecte noi, care vor aduce un plus la ceea ce s-a întâmplat până acum. A început anul, nu ne-au venit bugetele încă, motiv pentru care facem lucrurile fără bani. Vreme de mai bine de două săptămâni, ne-am ocupat cu promovarea sportului în zonele cele mai circulate din oraș. Am mers în zonele interioare și am ales City Park Mall tocmai pentru că este un spațiu foarte circulat. Acest gen de activități vor continua să se desfășoare în zonele deschise. Am început cu cei mici pentru că, în acest fel, le arătăm un mod de viață, acela în care sportul face parte din activitățile lor cotidiene.- Pe partea de tineret, care este imaginea per ansamblu a ceea ce s-a realizat și ce va urma pe această latură în Constanța?- Anul trecut, am avut aproape 2.500 de copii la baza din Eforie și 1.300 la cea din 2 Mai, în creștere față de anii trecuți. Am reușit să atragem tineri, am făcut o serie de tabere tematice, iar una dintre activitățile pe care ne dorim să le reedităm este Festivalul Național de Folclor pentru copii și tineri, la care vreme de mai mulți ani am fost parteneri și pe care sperăm să-l organizăm și anul acesta. Va fi un eveniment ceva mai mare.- Ați practicat vreodată vreun sport, fie la nivel mic sau de performanță?- Nu am făcut sport de performanță. Fiecare activitate se face la timpul ei. În plus, fiecare este bine să facă ceea ce poate să facă. Ion Creangă avea o vorbă, într-una dintre istorisirile lui spunea: „Dacă e copil, să se joace. Dacă este popă, să citească. Dacă este cal, să tragă..”. Am făcut sport pentru mine, am jucat fotbal într-o vreme, am mers la sală, nu am făcut sport de performanță. Am avut preocupări mai mult legate de studiu, de drept.- Care este sportul de care sunteți cel mai atras?- Sunt iubitor de toate sporturile. Iubitor de spectacol. Nu de puține ori mi se întâmplă să rămân foarte dezamăgit de diverse meciuri pe care le urmăresc și le raportez la unul sau altul dintre meciurile care m-au impresionat profund. Într-o vreme, nu era meci de fotbal pe care să nu-l urmăresc. După un meci dintre Real Madrid și Manchester United, în care a fost un adevărat spectacol, o nebunie de meci (se întâmpla acum 6-7 ani), făceam de multe ori greșeala să urmăresc meciurile ulterioare din perspectiva acestui meci. Eram tare dezamăgit… Dar lucrurile se privesc la nivelul de performanță la care se joacă. Acolo este un nivel de top, iar obligația mea este să privesc de la tenisul care se joacă cu bila de celuloid, la sportul în care se joacă cu cele mai noi și inovative materiale în domeniu. De la cei mai mici care pun mâna pe o paletă de tenis, până la cei care le mânuiesc cu pasiune și forță cum o fac performerii noștri.