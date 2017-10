CINE este noul antrenor al FARULUI?

Ieri, conducerea FC Farul a căzut de acord cu fostul său antrenor de portari, Ion Răuță, să treacă pe postul de principal până în vară. El va fi ajutat de secundul Bănică Oprea. Noul tehnician principal a oferit, pentru „Cuget Liber”, un scurt interviu, în care ne-a vorbit despre ceea ce-și propune să realizeze la Farul.- Ați ajuns la o înțelegere cu Farul în privința postului de antrenor?- Nu a fost nicio înțelegere, mi s-a propus să mă angajez la treabă și am acceptat, fără nicio problemă. Domnul Neculai Tănasă m-a rugat să vin să ajut echipa până la finalul campionatului. Eu nu am avut nicio pretenție și nici nu voi avea. Îmi doresc o schimbare. M-aș bucura să mai vină cineva alături de mine. Un director tehnic, un antrenor cu portarii. Cu cât vom fi mai mulți, cu atât va fi mai bine. Sunt adeptul muncii în colectiv și cu cât părerile sunt mai multe, cu atât va fi mai bine.- Va fi dificilă această trecere de la antrenor cu portarii la antrenor principal?- Trecerea de la antrenor cu portarii la antrenor principal nu va fi foarte grea. Am mai lucrat ca principal, ultima dată acum doi ani și jumătate, la Slobozia. Sper să mă adaptez cât mai rapid. Atât știu să fac, să antrenez. Sper să mă fac înțeles și de jucători și să avem un rezultat bun în partida de sâmbătă, cu Dunărea Galați.- Ce doriți să schimbați în actuala formulă a echipei?- Este prea devreme pentru a anunța schimbări. În primul rând, trebuie să facem o analiză foarte sinceră împreună cu jucătorii, în care și ei să-și spună părerile în privința a ceea ce au de făcut pentru a nu mai juca așa cum au făcut-o în ultimul meci. Împreună cu ei, trebuie să găsim cea mai bună metodă de joc și cel mai potrivit 11. Timpul este prea scurt ca să vin eu să le spun să facă numai ca mine. Ar trebui să am o lună de zile ca să corectez tot, iar noi avem joc peste cinci zile.- În situația actuală, se mai poate salva echipa de la retrogradare?- Da. Sperăm să redresăm cursul echipei. Avem șanse practice cât și teoretice, care sunt mai mari. Situația este extraordinar de grea, pentru că în urma meciului pierdut cu Rapid, care era unul capital pentru echipa noastră, ne-am distanțat de celelalte contracan-didate la retrogradare. Rapid s-a dus la 6 puncte față de noi. Înainte de această partidă, era totul la mâna noastră. Câștigam toate partidele de acasă și eram scăpați. Acum, suntem și la mâna celorlalți. Trebuie să obținem rezultate, dar să se încurce și celelalte echipe. Toți ne dorim să scăpăm de retrogradare. Avem mari speranțe că putem să schimbăm ceva.Ieri, tehnicianul Ion Răuță a efectuat primul antrenament cu echipa, urmând astăzi să mai efectueze două antrenamente, miercuri și joi câte unul, iar vineri dimineață cantonament și plecarea la Galați.Sâmbătă, FC Farul va întâlni Dunărea Galați, în deplasare, de la ora 11.00, contând pentru etapa a XXII-a a Ligii a II-a, Seria I.