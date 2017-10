Cine este „coropişniţa“ din „grădina“ HCM-ului?

Handbalul masculin constănțean este într-un moment de mare suferință

Cine este „coropișnița“ din „grădina“ HCM-ului?

HCM Constanța s-a metamorfozat. Din păcate, transformarea nu este în bine. Din echipa creată de regretatul Zoran Kurteș, care făcea senzație în Liga Campionilor, a rămas doar amintirea. Handbalul suferă, trebuie luate măsuri de urgență. O echipă seamănă foarte bine cu o grădină. Trebuie să o îngrijești permanent, cu delicatețe, să-i acorzi atenție. Când bobocii înfloresc, satisfacția este uriașă. Până atunci, sarcinile grădinarului sunt multe și toate importante. El trebuie să aibă grijă la dăunători, pentru că sunt, domnule, niște creaturi care, cu voie sau fără voie, fac rele. Atunci, ele trebuie strivite. Și HCM Constanța este tot o „grădină”. Are „boboci” (jucători care au demonstrat că au valoare), are „grădinar” (președintele CA) și, mai nou, nu duce lipsă nici de dăunători. Mai exact, o „coropișniță”, de care trebuie scăpat de urgență. HCM Constanța a ajuns ciuca bătăilor în Liga Campionilor. În întrecerea internă, a încasat o bătută soră cu moartea la Odorhei. Jocul nu mai încântă. Echipa se mișcă greu. Se fac schimbări bizare, ca la hochei. Nu mai sunt momente de sclipire. Nu mai există entuziasm, ci tensiune. Suporterii își exprimă fățiș nemulțumirea. E normal, ei sunt obișnuiți cu performanțe, nu cu experimente nefericite. Vinovații să plătească Pentru toate aceste neîmpliniri, cineva trebuie să plătească. Și asta, cât mai repede. Să spunem lucrurilor pe nume: antrenorul Jovica Cvetkovic nu s-a integrat la Constanța, nu comunică așa cum ar trebui cu jucătorii, nu și-a atras simpatia publicului, iar singurul motiv pentru care încă mai stă pe aici probabil că este banul. O fi avut grijă să-și facă un contract „beton”, a la Lopez Caro, și este greu de dat afară. Conducătorii HCM-ului n-ar trebui, însă, să se zgârcească la bani. Să-i plătească ce-i de plătit, apoi să-i sancționeze pe cei care n-au fost atenți la asemenea clauze. Corabia stă să se scufunde. În ritmul actual, fac prinsoare că echipa nu va aduna niciun punct din Liga Campionilor și că se va chinui și în campionat. Cu Jovica Cvetkovic pe bancă, HCM riscă să piardă titlul. Sârbul trebuie să-și dea demisia, iar în locul său adus un tehnician pe care să-l doară sufletul pentru Constanța. Un Ion Crăciun, aflat pe picior de plecare de la CS Tomis, un Eden Hairi, actual secund, ar fi soluții foarte bune. Varianta Aihan Omer nu cred că ar fi indicată. „Turcul” este suspendat de federația europeană și, în plus, are reputația unui tehnician care a luat jucători „de-a gata”. Un fel de Mourinho, care nu are timp să creeze jucători. Concluzia este clară: Cvetkovic trebuie să plece! Un meci de coșmar, cu Ciudad Real Până una-alta, HCM Constanța susține, astăzi, de la ora 18.00, la Sala Sporturilor, partida cu CSM Satu Mare, contând pentru etapa a șasea a Ligii Naționale. Jocul are loc în devans, pentru că, duminică, 10 octombrie, Csepreghi și compania vor evolua în Spania, unde, în cea de-a treia rundă a Ligii Campionilor, îi așteaptă Ciudad Real. Greu de evitat măcelul… Meciul Ciudad Real - HCM Constanța va fi transmis în direct de Digi Sport, de la ora 20.00. Arbitrează brigada islandeză Eliasson / Gudjonsson.