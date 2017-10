Balcaniada de atletism veterani 2011

Cine este campionul de la Domzale?

Profesorul constănțean Traian Petcu a câștigat medalia de aur la Campionatele Balcanice de atletism pe pistă ale veteranilor, ediția de anul acesta fiind găzduită de orașul Domzale, din Slovenia.„Omul fără plămâni” s-a impus în proba de 400 m plat, categoria de vârstă 87 de ani, iar timpul care i-a adus titlul de campion balcanic - două minute, 50 de secunde - reprezintă un nou record al Balcanilor, la secțiunea 85-89 ani.„Sunt foarte bucuros că am putut participa la acest concurs. În plus, am și câștigat, apoi am profitat de ocazie pentru a vizita unul dintre cele mai frumoase orașe ale Europei, Ljubljana. Campionatul a fost organizat de Primăria Domzale și Federația Slovenă de Atletism, pe secțiuni, feminin (de la 35 de ani) și masculin (de la 40 de ani). Au participat peste 400 de sportivi din Serbia, Croația, Muntenegru, Bosnia, Grecia, Bulgaria, Turcia, Albania, Kosovo, Macedonia, Slovenia și România. Ocupanții locurilor de pe podium au primit medalii și diplome. Remarc și buna prestație a arbitrilor, atât în probele de alergări, cât și în cele de arun-cări și sărituri”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, profesorul Traian Petcu.Următoarea competiție la care va participa veteranul constănțean se va desfășura în zilele de 24 și 25 septembrie, la Baia Mare: Crosul Castanelor, ajuns la ediție jubiliară (a 25-a).La Balcaniada de la Domzale, a fost prezent și un fost atlet al Farului, Iulian Alexe, stabilit acum la Câmpina. El a cucerit titlul de campion balcanic în proba de 3.000 m obstacole, cu timpul de zece minute, 59 secunde, 19 sutimi (nou record balcanic), dar și medalia de argint, la 1.500 m, într-un final de probă decis „la fotografie”.De asemenea, Alexe a alergat (800 m) și în ștafeta masculină a României (800 m / 400 m / 200 m / 100 m), care a terminat reuniunea pe locul trei.